Sucesión papal, un Cardenal mexicano que podría ser, datos y anécdotas (10:30 h)

PorEnrique Muñoz

Oaxaca de Juárez, 25 de abril. Con la asistencia de reyes, jefes de estado y demás dignatarios del mundo que integran más de 170 delegaciones, mañana sábado se realizará el funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en Roma, y como corresponde en estas circunstancias las apuestas y especulaciones sobre la sucesión del jefe del Estado Vaticano no podían hacerse esperar. En el proceso de elección participarán 133 Cardenales, (51 de Europa, 37 de América, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía), quienes habrán de integrar el cónclave en que el sucesor requiere de 89 votos, los dos tercios necesarios según la ley al respecto.

A ese exclusivo cónclave asistirá el Cardenal mexicano Carlos Aguiar Retes con derecho a voto, pero nulas posibilidades de resultar elegido, y en esa reunión quiere entrar con calzador alegando que tiene los méritos necesarios Angelo Becciu, destituido y despojado de sus derechos por el propio Francisco en 2020, por su probable responsabilidad en un fraude financiero. Hablando del tema financiero, resulta que un particular de quien se desconoce su identidad financió el costo del funeral de Francisco que asciende a 7 millones de euros al menos, lo que significa un nada despreciable ahorro para las rebosantes finanzas del Vaticano, pero que despierta suspicacia acerca de ¿quién y a cambio de qué decide asumir un compromiso de esa magnitud? ¿si lo sabía el Papa, porqué lo permitió?

En Europa las casas de apuestas no han esperado y hoy colocan al Cardenal Pietro Parolin, uno de los más cercanos a Francisco, encabezando los momios con un 25% de las preferencias para sucederlo, seguido por los Cardenales Luis Antonio Tagle de Filipinas con 17%, Peter Turkson de Ghana con 14% y Matteo Zuppi de Italia con 12%, como si los apostadores conocieran a fondo las grillas y los tejemanejes internos de la Santa Sede. No hay favoritos, sin embargo, hay menos oportunidades para un “progre” como Bergoglio porque la iglesia católica podría dar un golpe de timón y decantarse por un conservador o un evangelizador, pero ojo con los italianos que van con todo por lo que “les pertenece y nunca debieron dejar ir”. Dentro de lo anecdótico, para los catastrofistas las profecías del boticario francés Michel de Notre Dame, Nostradamus, advierten que, si después de un Papa extranjero como lo fue el argentino Jorge Bergoglio, Francisco, asume uno de raza negra como podrían ser los Cardenales africanos Robert Sarah o Peter Turkson por ejemplo, el mundo caerá en el apocalipsis, es decir, estaría ante su fin.

Entre los ausentes a las exequias del Papa están el dirigente israelí Benjamín Netanyahu con quien mantuvo una ríspida relación por el abierto apoyo del máximo líder católico a la causa palestina, tampoco estarán el rey emérito de España Juan Carlos y la reina Sofía, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez, el ruso Vladimir Putin, y tampoco irá la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien enviará en su representación a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La ausencia de la mandataria mexicana a los funerales del Papa tendrá muchas, pero al menos tres lecturas. La de aquellos a quienes les es indiferente si la presidenta va o no, la de quienes están convencidos que el evento no merece la pena para distraer a la presidenta cuando en el país hay temas más importantes que atender, y la de aquellos que consideran que, con su ausencia, la doctora Sheinbaum ha dejado ir la oportunidad de colocar a México como el hermano mayor de Latinoamérica en un evento que es escaparate para acercarse a dignatarios con quienes vale la pena dialogar. En política la forma es fondo y la foto junto con los dignatarios del mundo vale mucho. Un apretón de manos y un tete-a-tete con Trump y demás protagonistas del mundo actual no vendrían mal ahora que, según instituciones financieras como Citi, México está en recesión y para el Banco Mundial tendremos 0% de crecimiento este año.

RAPIDITAS:

> -Abundan las expresiones de rechazo a la “iztapalización” de la Ciudad de México que se ha convertido en un mega tianguis nunca visto, ni en la época de oro del grosero corporativismo priista, y cuyas calles ahora son espacio para comercios de todo tipo en detrimento del legítimo uso de sus transeúntes, pero se debe tomar en cuenta que difícilmente cambiará un ápice la política adoptada por Clara Brugada. Ese modelo de precarización del trabajo y sus decenas de miles de familias beneficiadas son la base electoral que la llevó dos veces a gobernar la alcaldía más grande de la capital y posteriormente a la mismísima jefatura de gobierno de la Ciudad de México desde octubre del año pasado. Habrá que ver qué dice al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo candidato a gobernar la capital siempre fue Omar García Harfuch antes de que se lo tumbara AMLO para imponerle a Clara. ¿Podrán más los votos para el movimiento, o el reclamo de una ciudad mínimamente transitable para los peatones capitalinos? Por lo pronto, los de suadero, guajolotas, gorditas de chicharrón, quecas sin queso y maruchan preparadas sobre las aceras de Insurgentes, Bellas Artes, Eje Central y en pleno Paseo de la Reforma, seguirán en las aceras al menos 5 años más.

> -“En París pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadiccion” le dice al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una carta abierta, su excanciller Álvaro Leyva, lo que despierta dudas sobre la conducción política de ese país dada la lamentable condición de salud del mandatario en funciones.

> -El brote de sarampión que se ha disparado en México con más de 300 casos en Chihuahua y cuyo contagio ha llegado a la capital del país; que al menos 45 bebés han muerto por la prevenible tosferina en lo que va del presente 2025, y que esa triste realidad pudo haberse evitado con las inexistentes vacunas desde hace más de un sexenio, nos revela la magnitud de los esfuerzos que hoy se hacen necesarios para resolver el tiradero que dejó la anterior administración, y que no es menor.

Información de: El Independiente MX

