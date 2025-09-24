Sube a 30 el número de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. La tragedia en Iztapalapa dejó un saldo fatal. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México confirmaron este martes el fallecimiento de 30 personas a consecuencia de la explosión de una pipa de gas

De acuerdo con el último reporte oficial, 15 personas permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica, mientras que 39 pacientes ya fueron dados de alta tras recuperarse de las lesiones ocasionadas por el siniestro.

Lista de Víctimas de pipa de gas

Atienden a deudos

Las autoridades expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguraron que se mantendrá el acompañamiento tanto para los deudos como para quienes aún reciben atención médica.

La explosión, registrada en la alcaldía Iztapalapa, provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, quienes realizaron labores de rescate y traslado de heridos.

