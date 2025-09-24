Triple cobro en el penúltimo día de pago de la Pensión del Bienestar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Este miércoles 24 de septiembre es el penúltimo día de pago de la Pensión del Bienestar en el país, por esa razón es que habrá un triple cobro de la misma a cargo de tres letras más del abecedario según el calendario oficial.

Cabe mencionar que el rol de los pagos se dio a conocer el pasado 1 de septiembre, fecha en que inició la dispersión de los fondos para las personas personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres Bienestar y Bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

En este contexto, este día todas aquellas personas cuyo primer apellido comience con las letras T, U, V, deberán estar atentas al depósito de su ayuda económica, la cual se hace forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos al momento:

Miércoles 24 de septiembre: apellidos con letras T, U, V

Jueves 25 de septiembre: apellidos con letras W, X, Y, Z

Los montos que se les estarán depositando van de los mil 650 pesos a los 6 mil 200, de acuerdo al programa social que cada persona esté inscrita; este derecho que ya es constitucional corresponde al bimestre septiembre-octubre de 2025.

¿Cómo retirar el pago?

El dinero puede ser retirado por medio de cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales del Banco del Bienestar, en esta última modalidad será necesario acudir a la sucursal con una identificación oficial vigente.

Además, los beneficiarios pueden utilizar la tarjeta como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago. Ahora bien, tras el depósito del pago, no es necesario retirar el dinero el mismo día, ya que éste permanecerá en la cuenta hasta que sea retirado o empleado.

Excélsior

