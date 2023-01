Sindicato del Metro niega “sabotaje” y defiende a operador detenido por accidente en Línea 3 (09:30 h)

En entrevista con Milenio, el líder sindical argumentó que la culpa fue de la persona que autorizó el servicio aun cuando se conocía la falla en los cables, que afectó la señalización y comunicación en el transporte.

“Los abogados no conocen cómo funciona el Metro , el problema se da en una falla, y fue autorizado el servicio por otras personas, no por los conductores”, argumentó.

Espino se pronunció por la realización de un análisis técnico para conocer las causas del incidente y criticó que la autoridad solamente se enfoque en el aspecto judicial.

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro rechazó también los señalamientos de sabotaje por parte de la Fiscalía.

Me parece incorrecto y poco ético el hablar por parte del vocero de la Fiscalía, de manera tajante, que existen pruebas de un sabotaje. Eso es muy grave, nosotros no lo toleramos, por ningún motivo (…) Nosotros por ningún motivo vamos a aceptar que existe sabotaje a nuestro centro de trabajo, él no sabe lo que es un obrero, él no sabe lo que es trabajar las 24 horas del día para dar un servicio de transporte colectivo, el más importante a nivel nacional”, manifestó.