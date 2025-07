Sin Límites: Xiutetelco, un municipio donde no hay desempleo: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Tampoco delincuencia: Baltazar Narciso; cuidado con EU, advierte Homero Aguirre

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 4 de julio. El Presidente Municipal de Xiutetelco, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, Baltazar Narciso Baltazar, sostiene que en el Municipio no hay desempleo gracias a la actividad constante en sectores como la pirotecnia, comercio, agricultura, ganadería y maquiladoras.

En reunión con columnistas en nuevo sitio del antiguo restaurante El Parían que fue fundado en 1935, en la 7 Oriente 215 en el Centro Histórico, comenta la situación actual de Xiutetelco:

-Aquí somos gente productiva, el trabajo es una constante; que el Gobierno del Estado sepa que no estamos cruzados de brazos, estamos dispuestos a colaborar de forma permanente por el bienestar social.

-Existen varias maquiladoras, en los hogares se elabora ropa en cada familia donde el Ayuntamiento les proporciona máquinas de coser, se siembra chile y se vende en grandes cantidades.

-Recién organizó el foro Hablemos del Campo, iniciativa que busca el diálogo directo con productores y autoridades para la recuperación del campo poblano, con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

-Hubo propuestas de los productores locales y reafirmaron el compromiso de sumar esfuerzos entre los órdenes de gobierno; habrá reuniones cada 15 días como parte de la iniciativa de la Dirección de Desarrollo Rural, a cargo del Ingeniero Andrés Murrieta; buscando construir un modelo de desarrollo rural integral y con enfoque comunitario.

-Tenemos el compromiso de mi administración con el desarrollo productivo de la región, caminaremos hacia adelante, buscando la forma de ser diferentes en el camino a la recuperación; el campo lo seguimos trabajando y en Xiutetelco hay suficiente capital para hacer producir nuestras tierras.

-No tenemos juntas auxiliares, eso nos beneficia, pues no hay distracciones políticas. A propósito, no tengo aspiraciones futuras. Primer hay que terminar y después se verá; no me quita el sueño ser Diputado y espero los lineamientos de la dirigencia del PT.

-Actualmente Xiutetelco tiene 45 mil habitantes y quiero terminar mi labor de Alcalde.

-Existe la intención de promover Xiutetelco como Pueblo Mágico, aunque hacen falta restaurantes y hoteles. También haremos una unidad deportiva y una clínica de salud, que es muy necesaria.

-Tenemos un Museo Comunitario de Arqueología que maneja la Organización Cultural Xiuhtecuhtli, AC, la entrada es de cooperación voluntaria. Es museo de arqueología bajo el resguardo de particulares, donde se exhiben piezas de las culturas que habitaron el centro ceremonial de Xiutetelco, donde en los recorridos se les habla de astronomía, religión, historia y filosofía prehispánica.

-En el centro se encuentra la Pirámide de Ehécatl, también conocida como la plaza de las tres culturas de Xiutetelco que es un importante atractivo turístico, ya que está ubicada en el corazón del pueblo, junto al parque y el palacio municipal y es visible desde la carretera principal. Sobre la pirámide se construyó una torre que recuerda los tiempos de la conquista.

Narciso Baltazar está al frente del Municipio por el PT, es Ingeniero y un político profesional. Tiene como meta pavimentar los caminos de la mayoría de las 44 comunidades. Presumió haber tenido en la pasada elección del Poder Judicial, la mayoría de votos de Xiutetelco que pertenece al Distrito de Libres, con 5 mil 680 sufragios.

MÉXICO PELIGRA POR EU

Luego de que Estados Unidos y su Presidente Donald Trump, incluyeran a México entre los países considerados como adversarios y de que su Fiscal General, Pamela Bondi declarara que el gobierno estadounidense no cederá ante presiones extranjeras, ni ante riesgos físicos ni aquellos que atenten contra la salud pública como la epidemia de fentanilo, “ya sea Irán, Rusia, China o México, ningún adversario extranjero nos doblegará”, el Movimiento Antorchista Nacional llama a los mexicanos a unirse, organizarse y defender la patria ante el inminente peligro de la potencia extranjera.

Homero Aguirre Enríquez, Vocero Nacional señaló que “México es de los mexicanos, es la única patria y riqueza verdadera que tenemos, y si no la defendemos nosotros, nadie lo hará. La única y verdadera salida que tenemos es abrir los ojos, organizarnos y politizarnos para proteger a nuestro país”.

Esas declaraciones hacia México lo ponen en riesgo de sufrir agresiones y reducir, aún más, nuestra independencia y soberanía por parte del imperialismo gringo que nunca ha abandonado sus intenciones de invadir a otros países.

Remarcó que la respuesta de Morena como partido oficial, de la Cuarta Transformación, del Congreso de la Unión y de intelectuales morenistas ha sido tibia y prácticamente brilló por su ausencia, todos se mantuvieron en silencio y se quedaron callados. No hubo ninguna respuesta enérgica para enfrentar una embestida o ataque de EU.

Es necesario alertar a los mexicanos de las amenazas de Donald Trump y que denunciar la política sumisa del Gobierno Mexicano al no politizar a la población sobre problemas mundiales, declaró.

Las amenazas no son nuevas, prácticamente desde que arribó Trump al poder el 20 de enero, las múltiples amenazas económicas políticas y sociales contra México no han cesado y las ha cumplido, como las deportaciones masivas de migrantes indocumentados, el incremento de aranceles a las exportaciones mexicanas y la clasificación de los cárteles de narcotraficantes como organizaciones terroristas.

Todo indica que Estados Unidos ha decidido apoderarse del territorio y los recursos naturales de nuestra patria, sin que les interesen los mexicanos, alertó.

En fin, como dice un poema anónimo sobre Xiutetelco:

En las faldas del cerro, Xiutetelco te alzas,

con tu aire fresco y tus mil colores.

Tus campos verdes, un lienzo de esperanza,

donde el maíz crece y florecen los amores.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir