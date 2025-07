El Zumbido del Moscardón: Citybus en Números rojos: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:00 h)

El caso del Citibus o Binnibus o como se llame es un escándalo. Tuve la oportunidad de platicar con personal administrativo de esa suerte de empresa pagada por el gobierno y no están nada conformes porque la directora, es simplemente una recomendada deque no se preocupa siquiera de buscar asesoría de que gente que sepa de vialidades y transporte público.

Y si un negocio en un año y medio no da dividendos ¿cómo es que funciona elsi no produce ni para su gasolina?, ¿quienes son los patrocinadores del mismo?, sin embargo los operadores de los 42 camiones que tiene hasta el momento esta Dirección del Gobierno del-al menos eso dice s descripción- llegan todas las tardes con los camiones y sus alcancías llenas y nadie sabe qué es lo que pasa después con el dinero porque al otro día la alcancía está vacía.

Con quien me entrevisté, me dijo que antes, la secretaría de transparencia gubernamental, llegaba a vaciar las alcancías, pero desde hace un año que ya no va ningún representante de esa secretaría y nadie sabe dónde quedó el dinero.