Siguen los problemas en Montoya; vecinos se inconforman por cierre de oficinas de la agencia (21:37 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Vecinos de la agencia de Montoya, mostraron su inconformidad ante el cierre de las oficinas de la agencia que desde esta mañana llevo a cabo el ex agente, Ernesto Vásquez Rodríguez.

En conferencia de prensa, Guillermo Hugo Martínez Sánchez, quien fue electo en la pasada asamblea como nuevo agente por 200 vecinos nativos de un total de 248 que pueden votar, solicitó su reconocimiento como nuevo agente, al sostener que contaba con la mayoría.

Lamentó que Ernesto Vásquez Rodríguez y su familia, se nieguen a entregar la agencia, al impedir por todas las formas posibles y apoyados por un grupo de mototaxistas afiliados a Catem, que hoy por la mañana se llevará a cabo la otra elección por usos y costumbres en donde sería ratificado como nuevo agente.

Acusó que el grupo contrario ha hecho disturbios por eso no se ratificó la elección, ya que llamaron hasta la agencia a sus grupos de choque y la cerraron con malla.

Por esta acción, expuso, y para evitar un conflicto mayor, decidió retirarse de la zona, apoyado por la mayoría de los nativos del casco.

Insistió que este domingo la elección se pudo haber resuelto, por lo que solicitó al Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca tomar cartas en el asunto y respetar el voto de los vecinos que le mostraron su confianza y respaldo.

Evidenció que Ernesto Vásquez Rodríguez, desde hace nueve años se niega a dejar la agencia al igual que toda su familia, ya que sus tíos y sobrinos también han sido agentes.

“Serían 9 años en los que su familia ha estado a cargo, estuvo su hermano y ahora esta su sobrino Saúl, quien dentro del nuevo comité que ellos presentaron en su planilla está apuntado como secretario, solo le dieron la vuelta, apoyándose en los usos y costumbres”.

Recordó que fue el mismo Ernesto Vásquez Rodríguez quien en el año 2011 firmó un acta en la que se acordó que una vez que fuera agente ya nadie podía participar en otra contienda por el mismo cargo.

Ante el cierre de la agencia, dijo que acudirá a las instancias legales correspondientes para que sus derechos políticos se hagan valer.

Por su parte, Clementina Carrillo González, quien fuera ex agente de Montoya en el periodo 2011-2013, manifestó que fueron los padres de todos ellos quienes lucharon para vivir en esos terrenos.

“Ellos no saben cómo lo logramos, por eso no queremos que ahora ellos sigan haciendo de las suyas, somos los ciudadanos de Montoya los que ya no queremos a Ernesto ni a Saúl porque llevan años al frente de la comunidad y no nos han entregado ni un solo corte de caja”, acusó.

“Por eso queremos que Ernesto ya acepte su derrota, nosotros somos originarios de esta agencia, y ellos ya no quieren dejar el hueso, el pueblo ya no los apoya, ya estamos hartos de esta situación y de su familia que solo quieren vivir de los recursos de esta agencia y cobros que realizan por permisos y todo lo que puedan cobrar”, concluyó.

