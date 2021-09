Sigue aquí en vivo el Tercer Informe de Gobierno de AMLO (12:05 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La transformación está en marcha, y aunque es necesario proseguir seguir poniendo en evidencia la gran farsa neoliberal, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el gobierno: AMLO

Se dejo de entregar concesiones a particulares pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad: AMLO

Se continúan destinando recursos para las seis refinerías que hay en México: AMLO

En julio del año próximo se terminará la refinería de Dos Bocas, con capacidad para producir 350 mil barriles diarios: AMLO

En 42 años no se habían construido refinerías en México; durante el gobierno de Salinas de Gortari, en lugar de construir una refinería se decidió acordar con Shell la compra de Deer Park.

Vamos a impulsar, este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de Reforma Constitucional que permitirá reparar el daño al sector público y a la ciudadanía: AMLO

Las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron abandonadas; ahora estamos modernizando las plantas para producir energía limpia: AMLO

La meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones, y que en los hechos los consumidores públicos paguen menos que las empresas: AMLO

Está en marcha la integración económica con EU y Canadá; el acuerdo comercial representa crecimiento y creación de empleos: AMLO

Aparejado a la integración económica con EU y Canadá, en la frontera norte de México se puso en marcha un programa de estímulos fiscales para fomentar el crecimiento: AMLO

Hasta hoy 103 millones de vacunas contra Covid-19 de farmaceúticas y gobiernos que han demostrado su apoyo a México y su pueblo; se ha vacunado, al menos con una dosis, al menos, a 65 por ciento de la población: AMLO.

Destaco el apoyo -en el combate a la pandemia de Covid-19- de Rusia, Estados Unidos, Cuba y Argentina para con México.

Casi todos los pronósticos consideran que México crecerá al menos seis por ciento; no hemos contratado deuda pública adicional; el peso no se ha devaluado en dos años y nueve meses; el salario mínimo ha aumentado más que en las últimas décadas.

No hemos aumentado en términos reales los costos de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica; ya iniciamos la venta de cilindros de Gas Bienestar.

Desde que llegamos al gobierno, el índice de la Bolsa de Valores ha aumentado 28 puntos.

Se ha registrado un máximo histórico de 18 por ciento en las reservas internacionales de México.

Lo más importante es que la pandemia no se enfoco en una crisis de consumo, gracias a los programas de apoyo social; tras la pandemia las tiendas departamentales han incrementado sus ventas; no se han registrado saqueos o vandalismo a negocios. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país.

Se han entregado en total 111 mil apoyos para la vivienda: AMLO

Han crecido como nunca las aportaciones de los paisanos con sus familias; estimamos que este 2021 alcanzaran los 48 mil millones de dólares.

Hoy el Banxico informó que en julio, las remesas alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares.

Récord histórico en remesas, inversión, en no incremento de deuda, en aumento del índice de la Bolsa de Valores, en las reservas del Banxico, creación de empleo, está para presumir.

Es como para decirle a los tecnócratas: tengan para que aprendan.

Desde el primer año de gobierno, logramos eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, y se tipificó en la Constitución la corrupción como delito grave.

Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, cobrando a grandes empresas que se las ingeniaban para no pagar sus impuestos.

Aún con la pandemia, los ingresos del gobierno sumaron 2.6 por ciento más que al mismo periodo del año pasado.

Ahora no existe el ofensivo privilegio de las condonaciones; esto es posible cuando se actúa con honradez y autoridad moral y política.

El Aeropuerto General Felipe Ángeles se construirá con menos de 80 mil millones de pesos.

Esta política basada en la moralidad nos ha permitido financiar programas en beneficio de nuestro pueblo, en particular los más pobres y necesitados. Para enero de 2024 todos los adultos mayores van a recibir el doble de lo que se les entrega en la actualidad.

Para enero de 2024 una pareja de adultos respetables va a tener lo suficiente para su sustento.

Se ha atendido de manera directa al campo: se establecieron los precios de garantía, se están sembrando árboles maderables y frutales; hay sembradores que están recibiendo apoyos para sus huertas.

1 millón 800 mil jóvenes han trabajado como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No hemos dejado de pagar a funcionarios públicos; se canceló la mal llamada Reforma Educativa; comités educativos ya reciben de manera directa los recursos para sus escuelas.

Están terminadas o en proceso de construcción 140 universidades públicas.

80 mil 800 comunidades ya cuentan con acceso a internet y en 2023 la red cubrirá todo el territorio nacional.

En materia de producción cultural hemos publicado 79 libros de grandes autores; se incluye la colección 21 para el 21; están en construcción los parques culturales de Chapultepec y Texcoco.

Hemos cumplido 98 de los 100 compromisos que hice el 1 de diciembre de 2018.

Sólo tenemos pendientes dos: descentralización del gobierno y saber la verdad de los jóvenes de Ayotzinapa.

Se están limpiando de corrupción Conagua, el SAT, Fonatur y las aduanas, entre otras.

Se implementó el programa de búsqueda de personas; se reinstalaron los maestros que fueron despedidos por la mal llamada Reforma Educativa; se mantiene el programa de protección a periodistas; se ayuda a los damnificados por fenómenos naturales, tanto en el país como en el extranjero.

El caso excepcional en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano fueron dados de baja el mismo día.

Se permitió la entrada a organismos internacionales para supervisar el estado de los derechos humanos en el país.

Están en marcha dos campañas para evitar el consumo de drogas y la comida de chatarra.

Nuestro país fue elegido casi por unanimidad para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que se asumirá en noviembre.

La delegación que representó y representa a México en Tokio recibirán apoyos, incluidos sus entrenadores.

Se estableció una comisión para llegar a la justicia

Se sentaron las bases para la transformación de México; ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir; no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales.

Es un timbre de orgullo que, pese a la pandemia de Covid-19, no dejamos de trabajar para impulsar la cuarta transformación de México.

El dinero que antes se robaba ahora llega a los de abajo, los marginados; puedo afirmar que al menos 70 por ciento de los mexicanos está inscrito en algún programa de bienestar y el 30 por ciento que no está, tienen las condiciones para vivir y continuar desarrollándose.

Este 2021 conmemoramos la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la Independencia. Para nosotros, como Cicerón, la historia es nuestra maestra.

Todo lo alcanzado por el gobierno que encabezo es resultado del trabajo de muchos servidores públicos, a quienes quisiera tener enfrente para agradecerles.

Agradezco también el apoyo de ustedes, mujeres y hombres del gabinete. Pero sobre todo mi gratitud a la gente, al pueblo raso. Tengo muy presente que tenemos que atender a todos sin dejar a nadie, pero la preferencia se tiene que dar a los más pobres y necesitados.

Reitero, es mucho lo realizado y será muy difícil echar atrás lo alcanzado. ¿cómo volver al lujo y el dispendio? ¿cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos?¿cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país?

Estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo próximo para que continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024.

Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación. Cuando entregue la banda presidencial diré “me voy a Palenque, les dejo mi corazón”. Muchas gracias.