Signa Javier VIllacaña compromisos con agentes municipales; descalificación de sus adversarios a su campaña, producto de su desesperación (10:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. El candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca de la alianza “Va por Oaxaca”, Javier Villacaña Jiménez, se comprometió a revisar con los agentes municipales las obras que se requieren en las agencias y colonias para definir estrategias para llevar a cabo a partir de reuniones semanales.

En conferencia de prensa, detalló que son cinco los compromisos que pactará para las agencias, sobre todo, porque se tiene falta de atención en las colonias de la capital oaxaqueña.

Sobre este tema, resaltó la necesidad de revisar las condiciones con las autoridades comunales como en Viguera, para que se regularice el uso de la tierra.

Ante los señalamientos de que en las encuestas de preferencia electoral va a la baja, aseguró que éstas no han sido realizadas por empresas serias, incluso, dijo que estas mismas encuestas estaban siendo difundidas por directores y personal del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca.

“Francisco Martínez Neri señala que va arriba, pero esto es producto de su desesperación ya que su campaña no levanta, y lo digo con cariño y respeto para el señor”, afirmó.

El candidato, lamentó que desde el Congreso Local también se esté tratando de desprestigiar su campaña, lo cual es indicativo que no ven la forma de salir adelante.

Cuestionó que las brigadas de Morena hayan denunciado que fueron atacadas por supuestos priístas, cuando está documentado que a estos grupos los cuidan elementos de la Policía Municipal.

“Es patético que tengan que ocupar chismes porque no traen propuestas, están desesperados porque su campaña no levanta, lo grave es que utilicen a la Policía Municipal para sus brigadas, eso es un delito electoral”, recordó.

Villacaña Jiménez, criticó que gente resguardada en el anonimato utilice las redes sociales para atacar a las mujeres integrantes de su planilla, insultándolas, acción, que dijo, le parecía de lo más ruin.

“Que lástima que no utilicen el debate, lo que tenemos claro es que cada día se suman más personas a este proyecto, he trabajado con políticos de otros partidos y espero que la vida me permita trabajar con Andrés Manuel López Obrador, porque él ha venido muchas veces a Oaxaca pero nunca a la ciudad, y queremos que lo haga para que conozca las necesidades que tienen los capitalinos”, concluyó.