“Si este barco se hunde, nos vamos todos”: barrista de Querétaro amenaza con “soltar la verdad” sobre la tragedia (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Integrantes de la barra “Resistencia Albiazul” han sido responsabilizados de la trágica refriega que se registró el pasado sábado en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro. Tras los violentos hechos, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de la reyerta en la que se apreciaban los rostros de algunos de los implicados y ahora uno de ellos, supuestamente envió un mensaje en el que amenaza con revelar toda la verdad detrás del día más oscuro en la historia del fútbol mexicano.

“Ayer por la noche comenzaron a correr en redes sociales imágenes mías que me identifican como uno de los iniciadores de violencia”, dice en su relato el supuesto barrista de nombre Víctor Mario.

El sujeto, presuntamente es uno de los que aparece en la indignante foto en la que cinco hombres sostienen una camiseta ensangrentada del Atlas con gesto triunfante. “Lo acepto, corre una imagen de mis redes sociales que ya di de baja, donde salgo con varios de los principales involucrados, todos unidos en grupo, pero yo no participé activamente en la gresca, solamente publique la foto y se me hizo fácil subirlo a manera de trofeo, no sabiendo lo que había sucedido”.

“Me encuentro lejos de mi domicilio y asesorándome legalmente para dar la cara, me deslindo de toda acusación que me liga a los penosos incidentes del día de ayer en el estadio Corregidora”, agregó.

Más adelante, el presunto barrista amenaza con “soltar” todo lo que sabe, sobre el origen de la reyerta masiva. “Voy a soltar todo lo que sé, la verdad y nada más que la verdad”.

Además de deslindarse, Víctor Mario culpa a uno de los líderes de la barra y lo responsabiliza de lo que pueda pasarle a él o a su familia: “Voy a dar nombres de todos los involucrados, si este barco se hunde nos vamos todos juntos, si bien no soy culpable de la lesión de muerte de alguien, soy cómplice, pero que no paguen justos por pecadores”.

…si este barco se hunde nos vamos todos juntos

El perfil de Facebook en el que Víctor Mario publicó su comunicado ya fue eliminado de la red social.

Al “peligroso” líder que culpa se le ubica en redes sociales como Pablo. Supuestamente es el sujeto que sostiene la camiseta ensangrentada del Atlas. Después de estar muy activo tras las primeras horas de la tragedia, Twitter suspendió su cuenta por infringir los términos de servicio y normas de uso.

Los líderes de la barra “Resistencia Albiazul” están bajo la lupa considerados como los instigadores y responsables del caos. Una de las primeras resoluciones de la Liga MX ha sido prohibir la presencia de barristas en estadios visitantes, aunque el medio futbolístico reclama su total desaparición.

Hasta el medio día del lunes las autoridades locales habían informado de la apertura de carpetas de investigación, pero no de algún detenido por los hechos.

Información de: https://heraldodemexico.com.mx/

