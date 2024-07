Sheinbaum presenta a Lázaro Cárdenas Batel como encargado de la Oficina de la Presidencia (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presentó a Lázaro Cárdenas Batel como encargado de la Oficina de la Presidencia, cargo que desapareció con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2020 cuando Alfonso Romo dejó el cargo.

“Me da muchísimo gusto presentar a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de Oficina de la Presidencia de la República, lo conozco desde hace muchísimos años, no solamente somos compañeros y amigos, ha desempeñado cargos importantes que le permiten coordinar nuestra oficina, su trabajo será ayudarme en los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores”, dijo Sheinbaum.

“Agradezco profundamente la confianza al invitarme a ocupar este cargo. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México, un gran honor por lo que significa para el país, no sólo para las mujeres y no sólo para la política, ya por esa razón será un privilegio colaborar con nuestra presidenta. Es una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México, a quien tengo la fortuna de conocer y coincidir en la lucha política desde hace muchos años”, comentó Cárdenas Batel durante su presentación.

Tras la partida de Romo, López Obrador decidió que se desharía de la oficina porque ya no hacía falta y además se traduciría en un ahorro. “No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria. Pero ya no hace falta esa oficina”, declaró en su mañanera del 3 de diciembre de 2020.

Funciones

La Coordinación de la Oficina Presidencial se dedicaba a apoyar directamente al presidente de México en turno. Era un área administrativa que se encargaba de que el Ejecutivo cumpliera con sus tareas diarias.

Dentro de algunas de sus funciones estaba el dar seguimiento al cumplimiento de programas y proyectos del gobierno. También fungía como asesor y mantenía enlaces con los sectores públicos y privados. Además, realizaba evaluaciones periódicas que eran importantes para la toma de decisiones.

Anteriores jefes de esta Oficina

José Córdoba Montoya 1992-1994

Santiago Oñate Laborde 1994

Luis Téllez Kuezler 1994-1997

Juan Camilo Mouriño 2006-2008

Gerardo Ruiz Mateos 2008-2012 (ocupó el cargo en dos ocasiones diferentes)

Patricia Flores Elizondo 2008-2010

Aurelio Nuño Mayer 2012-2015

Francisco Guzmán Ortiz 2015-2018

Alfonso Romo Garza 2018-2020

