Sequía en nuestro futuro: Hermógenes Beltrán García (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. El ser humano es un ecocida que no reconoce su autodestrucción y decir el ser humano es generalizar pero es preciso focalizar a sus verdaderos autores, es la hambrienta y sedienta clase empresarial que no reconoce nacionalidades ni ideología, su única misión es la ganancia lícita pero más la ilícita son importarles los medios, desde las invasiones a territorios ajenos, hacer suyos los territorios ambicionados donde los Estados Unidos son la máxima expresión teniendo casos específicos y que se mencionan en una repasada rápida pero aún hay más. EEUU en su declive ve surgir nuevos imperios como Rusia y China con su misma tendencia.

A México EEUU le cercenó más de la mitad de su territorio, a la Gran Colombia la dividió al crear Panamá para hacer su canal; a Puerto Rico lo hizo un estado dependiente de ellos; a Cuba la arrebató Guantánamo, en los países de América arma a sus lacayos que son traidores a sus países; con países compinches crea organizaciones supranacionales o los invade para hacerlos sus “aliados” como Japón, Corea del Sur, Taiwán pero en Vietnam mordió el polvo de la derrota, llega a asesinatos de los opuestos, armar compinches y detrás de todo empresas transnacionales que extraen a su beneficio los grandes recursos naturales; las mineras se enriquecen bestialmente y en el estado de Oaxaca a los nativos les da migajas como en San José del Progreso en Ocotlán o la minera de Totolápam y otras más.

Para su enriquecimiento bestial los grandes empresarios se valen de todo arrasando los bienes ambientales, arrasan los bosques, llenan de plásticos los océanos, multiplican las cosechas de productos básicos con ingredientes que a la larga producen efectos adversos a la naturaleza y obvio a la humanidad. Las agresiones al medio ambiente más temprano que tarde los van a alcanzar, aunque busquen refugio en Marte o en la Luna el destino fatal los esperas también a ellos.

En Oaxaca los efectos ya los estamos viviendo, la escases de agua es creciente en todo el estado y en los valles centrales la tragedia que viene es inminente y leímos de que a mes y medio que culmine la temporada de lluvias la sequía preocupa sobremanera a los productores agrícolas y ganaderos del municipio de Pinotepa Nacional, el calor por falta de lluvias se intensifica, el campo abandonado, no hay apoyos ni créditos por dar prioridad a las elecciones. A agosto 2023 en la costa se sembraron 55,.667 has de maíz y solo se han cosechado 6.988 has; en Pinotepa Nacional de 4,572 hectáreas solo se han cosechado 601.

El valle de Jalapa del Marqués era el granero de Oaxaca, se lo acabaron al construir la presa; por la deforestación en la Sierra Mixe y la de Yautepec en sus cerros de Flandes y del Gobernador, han logrado una pírrica corriente de sus arroyos y ríos que se van secando ocasionando que la presa que inicialmente estuvo pensada en irrigar las tierras del Istmo sean utilizadas en la refinería de Salina Cruz y no sólo en nuestro futuro sino de toda la humanidad nos espera la sequía. La clase gobernante es ecocida, sin importarles el futuro, sólo las ganancias.

.