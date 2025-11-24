Sentencian a 17 años de prisión a responsable de violación de adolescente en el distrito de Zimatlán de Álvarez (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Como parte de la estrategia de combate a los delitos cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 17 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino identificada como Arnulfo T.H.G., por su responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de una adolescente cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal del caso, el 20 de noviembre de 2022, el hoy sentenciado había invitado a la víctima -una adolescente de 16 años de edad, cuya identidad está reservada por ley- a un baile que se llevó a cabo en la población de las Huertas perteneciente a San Pedro El Alto en el distrito de Zimatlán de Álvarez, lugar donde estuvieron conviviendo.

Sin embargo, por la madrugada del 21 de noviembre, el imputado llevó a la víctima a su vehículo y ya estando dentro de la unidad la agredió de manera sexual.

Luego que la Fiscalía de Oaxaca recibió la denuncia correspondiente, se iniciaron las investigaciones ministeriales con perspectiva de género e infancia a través de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, que logró la detención de Arnulfo T.H.G., quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Gracias a los resultados aportados por la FGEO derivado del trabajo multidisciplinario, la autoridad judicial tuvo los elementos suficientes para dictar sentencia condenatoria de 17 años de prisión en contra de Arnulfo T.H.G., por su responsabilidad en el delito de violación además de imponerle el pago de una multa económica y reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca tiene entre sus ejes rectores garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, a través de los mecanismos de procuración de justicia que están a cargo de áreas especializadas y bien capacitadas para este tipo de labores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir