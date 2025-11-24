Exhorta Protección Civil extremar precauciones ante cierre intermitente en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca (16:00 h)

2025/11/24  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez,  24 de noviembre. Ante trabajos de mantenimiento que se realizan en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se implementa circulación intermitente en esta vía, entre los kilómetros 160+700 al 161+200 en el lado A.

De acuerdo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se realiza la suspensión en un carril con paso discontinuo, en intervalos aproximados de 10 minutos por sentido, dependiendo de la acumulación vehicular.

La CEPCyGR exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en sitio para prevenir incidentes.

