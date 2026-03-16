Sección XXII parará labores por 72 horas, Jara Cruz asegura que su Gobierno ha tratado con respeto al magisterio (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Maestros de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejará nuevamente sin clases a miles de niños de educación básica con un paro de labores de 72 horas los días 18,19 y 2 de marzo.

A través de un documento el comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE-CNTE con fundamento en las bases estatutarias en vigor convocaron al pleno del CES, Coordinadora Sectorial, Organismos Auxiliares y Espacios Ganados por el MDTEO en Resistencia, Anerrista, Consejales de la APPO, y al Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca a participar en esta movilización nacional.

Con una membresía del 20 por ciento los maestros oaxaqueños se movilizarán a la ciudad de México en esta jornada de lucha con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX, con visita de cortesía a las embajadas.

Mientras que el 80 por ciento lo harán en la entidad con diversas actividades, entre las cuales tienen contemplado la instalación de un plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y la toma de casetas de peaje de Ventanilla, Puerto Escondido de forma permanente.

Las acciones de los días 19 y 20 de marzo lo definirán la Asamblea Nacional Representativa

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz, dijo que no ha habido ningún Gobierno de los neoliberales que tenga un trato de respeto, de respuesta hacia el movimiento magisterial de la Sección 22 como lo ha tenido con Andrés Manuel López obrador y Claudia Sheinbaum.

Expresó que mientras en los últmos años de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheimbaum ho ha habido ningún maestro encarcelado ni reprimido como lo hubo con los Gobiernos de Vicente Fox,, Felioe Calderón y Enrique Peña Nieto pero de respuestas a sus demandas nada.

“Quiero que se haga un comparativo porque aunque se diga llegue quien llegue, me parece que es lo mismo, no, no es lo mismo, ha habido mucho respeto y de nuestra parte respeto, en Oaxaca no tenemos ninguna demanda de carácter local, han sido de carácter federal, su lucha es federal”, dijo el mandatario.

Jara Cruz, recalcó que su Gobierno siempre estará abierto al diálogo y al consenso para lograr acuerdos en beneficio de la educación, “queremos decirles que seguiremos abierto al diálogo, a estar con ellos y buscar consenso para construir acuerdos que beneficien a nuestras niñas niños y jóvenes estudiantes, ellos han anunciado una jornada de 72 horas de lucha que tiene que ver con una lucha nacional y en Oaxaca van a hacer también lo propio y otros estados de la república, pero decirles que nuestro gobierno siempre estará con las puertas abiertas para el diálogo permanente buscando acuerdos y consensos”.

Expresó que están en la misma sintonía para lograr una mejor educación, que los maestros tengan mejores condiciones, que tengan un salario justo y un mejor equipamiento en cada una de las escuelas.

Por su parte, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), Emilio Montero Pérez, puntualizó que el paro de 72 horas de la dirigencia de la Sección 22 no sólo obedece al estado de Oaxaca sino a una determinación de su Asamblea Nacional Representativa, en la que determinaron paros escalonados de 24 horas, 48 ahora y ahora de 72 horas para buscar la reinstalación de una mesa con el Gobierno federal.

Refirió que esta movilización o paro de 72 horas no es porque se haya dado la desatención sino que “obedece a una demanda que ellos le llaman central que es la abrogación de la ley del ISSSTE y que el gobierno federal en las mesas de trabajo que hemos realizado con el acompañamiento de nuestro gobernador, es una demanda complicada de atender pero que es importante que en estas mesas de trabajo existan mesas técnicas y no solo un planteamiento político de decir que no se puede”.

Montero Pérez, señaló que las respuestas a estas demandas son más complejas ya que obedecen a un tema presupuestario de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, la cual, dijo, “se debe tratar en una mesa de alto nivel que se va establecer en su momento con las diversas áreas de gobierno donde acompañamos porque es una demanda federal pero que es importante mantener la comunicación y también se ha atendido y dado acompañamiento a todas las demandas, tan es así que las mesas de trabajo como lo planteó nuestro gobernador a la presidenta Claudia Sheinbaum, se han llevado a cabo con toda la voluntad política y educativa en nuestro estado de Oaxaca”.

Aseguró que el día de mañana se iniciará con la recepción de la documentación de cerca de 1392 expedientes como está minutado con la Secretaría de Gobernación, la SEP y el gobernador, se recepcionará 229 expedientes, “ya tenemos un listado de documentos que se van a empezar a recepcionar del nivel de educación inicial, preescolar, indígena inicial e indígena preescolar con el acompañamiento de la comisión política y vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano de revisarlo el mismo día”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir