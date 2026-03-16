Impulsa Primavera Oaxaqueña Parque Lineal Riveras del Atoyac con inversión superior a 191 mdp (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de marzo de 2026.- El Gobernador, Salomón Jara Cruz anunció el avance del Parque Lineal que se construye en las riberas del río Atoyac, una intervención estratégica que combina el saneamiento de este afluente con la recuperación de espacios públicos para el disfrute de las familias oaxaqueñas.

Durante la conferencia de prensa realizada en la zona donde se desarrollan los trabajos, el Mandatario estatal destacó que esta acción da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos desde el inicio de su administración.

“Vamos a darle continuidad a este proyecto para recuperar toda la orilla del río en la parte céntrica de la capital, para beneficiar a más de 270 mil personas y consolidar un espacio público que promueva el deporte, la convivencia comunitaria y la recuperación ambiental”, expresó Jara Cruz.

La primera etapa contempla una inversión de 191 millones de pesos, la intervención de 1.8 kilómetros del margen del río, desde el puente Valerio Trujano hasta el puente Porfirio Díaz; posteriormente se prevé ampliar el corredor hasta el puente de la Ex Garita.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Sildia Mecott Gómez, informó que entre los elementos que integrarán este espacio, en ambas márgenes del río, destacan la construcción de cuatro puentes peatonales que facilitarán la movilidad y conexión entre distintos puntos de la zona.

Asimismo, se habilitarán dos canchas de básquetbol, seis de pádel, dos skate park uno infantil y otro juvenil, dos pump track para ciclismo en sus modalidades infantil y juvenil, dos canchas de fútbol, áreas de juegos infantiles, además de una trotapista y ciclovía.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca prioriza el rescate de espacios públicos en beneficio de las y los oaxaqueños, garantizando lugares seguros y de sana convivencia en la capital.

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