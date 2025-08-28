Sección 22 marchará en Oaxaca por el primer informe de Sheinbaum (13:00 h)

2025/08/28  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. El Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE-CNTE, convocó a sus bases a una movilización el próximo 1 de septiembre en el contexto  del primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La dirigencia hizo el llamado a sus agremiados con fundamento en las bases estatutarias en vigor a participar en una marcha representativa estatal que partirá a las 9 horas desde el crucero del monumento a Juárez hacia el centro de la capital oaxaqueña.

En el documento signado por la lideresa Yenny Aracely Martínez Pérez y el secretario de Organización César García Zurita convocan a la movilización al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Organismos Auxiliares, Espacios Ganados en resistencia y al 20% del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca.

Exhortaron a los mentores a cumplir con responsabilidad y puntualidad a este llamado para fortalecer el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca.

