Ray Chagoya fortalece colaboración con la Secretaría de Marina para impulsar proyectos estratégicos en Oaxaca de Juárez (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y construir proyectos estratégicos que beneficien directamente a las vecinas y vecinos de la capital, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, sostuvo una reunión con el Secretario de Marina- Armada de México, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales como la seguridad pública vecinal, que contempla recorridos en la Central de Abasto, asesorías en materia de percepción ciudadana, así como la formación y capacitación de un grupo de alto rendimiento de la Fuerza Vecinal.

Otro tema abordado fue el desazolve de ríos, para impulsar el saneamiento de los afluentes Atoyac y Salado mediante la Dirección de Dragado y Desarrollo Portuario. De igual forma, para realizar los estudios hidrográfico–meteorológicos para la gestión del riesgo, con el fin de actualizar el Plan Lluvia Segura, identificar zonas de riesgo y generar un diagnóstico de la red de drenaje que permita prevenir inundaciones.

Ray Chagoya subrayó que con trabajo en equipo y visión de futuro se avanza hacia una ciudad más segura, ordenada y con oportunidades para todas y todos, destacando la disposición de la Secretaría de Marina para sumar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

