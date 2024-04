Se unen decenas de políticos a la campaña de Xóchilt Gálvez, constituyen Comité Estatal de apoyo (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. El ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz se sumó este día a la campaña de Xóchitl Gálvez en Oaxaca, anunció la constitución de un Comité Estatal en apoyo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

La ex diputada local priista Edna Liliana Sánchez fue la encargada de leer el documento de constitución del Comité Estatal que tendrá como objetivo promocionar el voto, cuidar el voto y contribuir y tener el triunfo para llevar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de México.

“México está en la encrucijada de su historia, el camino a la democracia o la regresión autoritaria, ante este dilema la ciudadanía oaxaqueña nos hemos constituido en unidad democrática para salvar a México de continuar en el caos, la violencia y la muerte de miles de mexicanos a que nos a conducido AMLO, y Oaxaca no escapa a este dilema”.

Por ello, dijo, “hacemos un llamado a la ciudadanía para que a una sola voz, en un solo pensamiento, con una sola idea, evitemos la destrucción fomentada desde Palacio Nacional, la inseguridad que pone en peligro nuestra vidas es la prioridad para Xochitl, así como la solución a los graves problemas de salud y las deficiencias del sistema económico”.

De igual manera, hicieron un enérgico llamado a los partidos a las y los candidatos de Fuerza y corazón por México, para escuchar la preocupación de la ciudadanía oaxaqueña y redoblar esfuerzos para que la candidata Xóchtil Gálvez, orgullosa otomí sea la próxima presidenta de la república y conduzca los destinos democráticos de México.

Este comité manifestó está constituido por diferentes ideologías y corrientes, “tenemos presencia en las 8 regiones para impulsar la victoria de concejales, diputaciones locales, federales y senadurías.

En ese tenor, anunciaron las siguientes acciones: uno constitución del consejo estatal incluyente y plural de apoyo a Xóchitl; la constitución de Consejos Municipales de apoyo a Xóchtil como instrumento para el voto y la constitución de Coordinaciones Sectoriales de Promoción del Voto en temas estratégicos como: seguridad desarrollo económico, campo, salud, turismo, medio ambiente igualdad e inclusión, entre otros.

Expresó que este es un movimiento que tiene como propósito incluir a todas y todos “para consolidar el México que se merecen nuestros hijos e hijas anteponiendo el interés supremo del país por encima de las diferencias, Xochitl es la esperanza el desarrollo y La Paz de México”.

Los firmantes de este documento entre otros figuran: el panista Gerardo García Henestroza, Jorge Valencia Arroyo, Esteban Ortiz Rodea, Francisco Arango Alvarado, Abel Alvarado Vázquez, Cipriano Flores Cruz, Manuel León, José Antonio Hernández Fraguas, Adolfo Toledo Infanzón, Herminio Cuevas Chávez, César Torres Loyo, José Guzmán Santos, y al menos cincuenta personajes más.

Por su parte, Ulises Ruiz Ortiz, dijo que se integraba al Comité mismo que vienen trabajando diferentes grupos con Xóchitl Gálvez de manera muy seria, están prácticamente repartida en las 8 regiones del estado son en su mayoría ciudadanos pero también hay ex diputados y ex senadores ex presidentes municipales, miembros de diferentes partidos políticos y la idea es apoyar la candidatura Xóchitl, este comité estatal se va a reproducir en los diferentes municipios del estado, en los prioritarios y en todos los demás, cerca de 50 municipios donde está y se decide el gobierno del estado y en varios de los municipios se va reproducir este modelo modelo con el fin de promover el voto cuidar el voto, cuidar el voto y contribuir al triunfo que seguramente el 2 de junio va a tener Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República.

Negó coordinar la campaña de Xóchitl en Oaxaca, dijo que seumaba al trabajo que ya vienen realizando un grupo de ciudadanos, “Se trata de unificar la estrategia para que en los próximos 45 días se intensifique la presencia de Xóchitl y Oaxaca sea una aportación importante al triunfo de Xóchitl en el país, ese es el comité, de eso se trata no hay diferencias aquí vas a ver incluso militantes de partidos que están como ciudadanos apoyando a Xóchitl .

Dijo que Morena ya no tiene la misma aceptación cuando el candidato fue Andrés Manuel López Obrador, van a perder varios estados entre ellos, Veracruz, Morelos, Guerrero, en la Ciudad de México las encuestas lo marcan como un estado tableado, la gente ya le reclama en donde se presenta.

Ya no tiene esa popularidad que tenía ya donde se para le gritan, él es realmente el candidato al que está enfrentando Xóchitl y a mí me parece que Xóchitl trae una propuesta seria, una propuesta de resolver los principales problemas que afecta a los mexicanos como es la inseguridad la violencia generalizada en el país, el ensangramiento que se está provocando todos los municipios del país, el derecho de piso, la extorsión que están viviendo los mexicanos.

“Xochitl se ha comprometido a poner paz y darle paz a México en los próximos años de gobierno ahora que gane la presidencia de la República, poner orden a la economía generar inversión y recuperar, rescatar el sistema de salud que López Obrador destrozó prácticamente 2 meses en este sexenio, primero desapareció al seguro popular que si tenía deficiencia funcionaba, luego crea el Insabi que él mismo lo tiene que desaparecer junto con sus cercanos”, indicó.