Se registra atropellamiento masivo durante los festejos del campeonato del Liverpool (15:00 h)

Oaxaca de Juárez,26 de mayo. En medio de los festejos del título de la Premier League del Liverpool, un automóvil realizó un atropellamiento masivo. A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron videos del momento en el que cientos de aficionados son arrollados.

Recordemos que el club había organizado un desfile para celebrar su triunfo en la Premier League en el que participaban cientos de personas. Durante el evento, un automóvil, cuya identidad es desconocida, se lanzó contra cientos de aficionados que iban caminando por las calles..

Hasta el momento se desconoce el número de heridos a causa de este incidente en Liverpool. Respecto a este tema, la policía local informó la detención de un hombre, al que se le acusa de ser el responsable.

BREAKING: Footage of the attack in Liverpool city centre were someone deliberately drove in to the crowd pic.twitter.com/LbN0UGckwJ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 26, 2025