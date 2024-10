Se pronostican lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco (20:00 h)

Para mañana, la onda tropical No. 28 se desplazará sobre el sur y occidente del país, continuará interaccionando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida sobre el noreste, centro y sur de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además de viento de componente norte con rachas fuertes a muy fuertes en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, prevalecerán las bajas temperaturas en el centro y oriente de México, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas superiores a los 4,500 msnm (volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba). La onda tropical No. 28 dejará de afectar al territorio mexicano en el transcurso de la noche. A su vez, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la península de Yucatán y el sureste mexicano. Asimismo, un nuevo frente frío (No. 6) se aproximará e ingresará sobre el noroeste de México, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical originando descenso de la temperatura en dicha región, además de rachas de viento de 60 a 80 km/h con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso generando temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. A su vez, continuará la baja probabilidad de lluvias en estados del noroeste, norte y occidente del México.