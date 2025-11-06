Se prevén lluvias y ambiente frío al amanecer en algunas regiones de Oaxaca (08:10 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias y lloviznas ligeras y aisladas en la Cuenca del Papaloapan, así como en algunas zonas de la Sierra Sur.

Además, el ambiente se tornará frío al amanecer, especialmente en la Mixteca, Sierra Sur, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón; mientras que, en los Valles Centrales se mantendrá templado a ligeramente frío.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones son ocasionadas por la onda tropical número 40, que se desplazará gradualmente sobre el sur de México en combinación con un canal de baja presión.

Los vientos del norte se mantendrán con velocidades moderadas en el Istmo de Tehuantepec y Golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, se vigila un nuevo frente frío, el cual podría incursionar durante la noche del domingo sobre el sur del Golfo de México.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 21 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 12 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

