Grecia Quiroz asume como nueva alcaldesa de Uruapan (21:49 h)

Michoacán, 5 de noviembre. Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rindió protesta como la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de su esposo, quien fuera el presidente municipal. Durante su discurso, recordó la “entereza” con la que el padre de sus hijos se “levantaba para luchar”.

“Hoy no vengo con un discurso vacío… hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con ese valor que él me enseñó, con esa entereza con la que se levantaba a luchar, a combatir… Con mucha dignidad y con la frente en alto, voy a seguir sus pasos, voy a guiar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido”.

Sosteniendo el sombrero de Carlos Manzo, junto a una fotografía del alcalde asesinado y al grito de “No estás sola”, Quiroz lamentó que Uruapan mantenga los reflectores por la muerte del alcalde y se hayan tomado, apenas, acciones de seguridad.

“Qué triste que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan. Qué triste y qué desafortunado que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste. Qué triste porque él lo gritó, él pidió auxilio una y otra vez, él temía por su vida, por la vida de sus hijos y jamás le hicieron caso”.

La viuda de Carlos Manzo destacó la rectitud del alcalde, asegurando que sus “manos se fueron limpias”, al afirmar que no llegó a ningún pacto con grupos criminales.

“Voy a seguir su legado de manera honrada y limpia, como él lo hizo en todo momento. Sus manos se fueron limpias en todos los sentidos, jamás pactó con nadie, su lucha fue limpia y transparente”.

Tras su discurso, Grecia Quiroz y sus acompañantes entonaron el Himno Nacional sosteniendo un sombrero en la mano.

La viuda de Carlos Manzo llegó al Congreso del Estado minutos después de la 1:00 de la tarde para la sesión extraordinaria, donde rindió protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan.

Quiroz arribó en una camioneta negra blindada, custodiada por dos patrullas de la Guardia Nacional. La viuda del fallecido alcalde ingresó al recinto sin dar declaraciones.

En el Congreso en Morelia, también se dieron cita integrantes del Cabildo de Uruapan; así como Víctor Hugo de la Cruz, regidor que resultó lesionado en el ataque contra Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre, durante un acto público.

A su llegada, Víctor Hugo de la Cruz aseguró que Grecia Quiroz era el mejor perfil para continuar con la labor que inició su fallecido esposo.

“Grecia es la persona indicada que nos va a representar y le vamos a dar todo el apoyo, el respaldo y todo el cobijo necesario. El tema de la seguridad lo pedía nuestro presidente en vida y lo vamos a seguir pidiendo para todo Uruapan, no solamente para nosotros”.

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Un día antes de rendir protesta, Grecia Quiroz viajó a la Ciudad de México para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

A su salida del recinto en el Centro Histórico capitalino, la viuda de Carlos Manzo no ofreció declaración alguna y regresó, ese mismo día, a Michoacán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir