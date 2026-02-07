Se prevé tiempo estable con intensa radiación solar y frío nocturno en zonas montañosas de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que un anticiclón ubicado en niveles medios de la troposfera favorecerá condiciones de tiempo estable sobre la mayor parte del estado, con cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y recuperación gradual de las temperaturas durante el día.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirá el ambiente frío al amanecer y la noche, especialmente en: Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur, Sierra de Flores Magón y Valles Centrales; donde podrían presentarse heladas débiles en zonas de mayor elevación.

Los vientos tenderán a disminuir, manteniéndose de moderados a localmente fuertes en el oriente del Istmo de Tehuantepec.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 26 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 16 y máxima de 31 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 25 grados

* Costa, mínima de 31 y máxima de 32 grados

* Mixteca, mínima de 6 y máxima de 25 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 10 y máxima de 27 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 6 y máxima de 21 grados

* Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 24 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir