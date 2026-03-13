Se prevé inestabilidad atmosférica en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé una inestabilidad atmosférica en Oaxaca, con lluvias y tormentas aisladas en la Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón y noreste del Istmo de Tehuantepec, así como lloviznas ocasionales en el resto de la entidad.

Lo anterior se debe a que el frente frío número 40 continuará desplazándose y entrará en proceso de debilitamiento sobre la península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire frío y el anticiclón que impulsa al frente mantendrán el evento de norte, con rachas fuertes de viento en el Istmo, así como tolvaneras vespertinas en zonas planas.

Asimismo, se pronostica oleaje elevado en aguas del Golfo de Tehuantepec y temperaturas frías a frescas durante la madrugada y noche, principalmente en zonas serranas.

Por último, el calor disminuirá ligeramente, concentrándose principalmente durante las horas centrales del día, especialmente en la zona costera, donde además se presentarán periodos de bochorno.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 30 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 33 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 30 grados

• Costa, mínima de 21 y máxima de 30 grados

• Mixteca, mínima de 12 y máxima de 29 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 25 grados

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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