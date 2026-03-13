Detiene Policía Municipal a presuntos “paqueros” en Santa Lucía del Camino (09:15 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 13 de marzo. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre y una mujer señalados como presuntos responsables de intentar estafar a una mujer de la tercera edad mediante el conocido método del “paquete” o “paquero”.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 12:59 horas, integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) atendieron el llamado de una mujer que caminaba sobre la calle Orquídeas, en la colonia Flores Sur. La ciudadana informó que momentos antes una mujer se le acercó para decirle: “Mire lo que me encontré, es un fajo de billetes, vamos a otro lado a repartirlos”.

Instantes después apareció un hombre que manifestó: “Se me cayó mi dinero, no lo habrán encontrado”, lo que alertó a la víctima, quien decidió no acceder al engaño y solicitar el apoyo de la Policía Municipal.

Ante estos hechos, la Policía Municipal, en coordinación con el Centro de Control y Comando C2 Santa Lucía, implementó un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables, logrando ubicarlos sobre la Carretera Internacional 190, esquina con la calle Orquídeas, en la colonia Flores Sur.

Al notar la presencia policial, ambas personas mostraron una actitud nerviosa y evasiva. Durante una revisión preventiva, los elementos encontraron entre sus pertenencias un pañuelo blanco que contenía un billete de 200 pesos y papel periódico enrollado, objeto comúnmente utilizado en este tipo de estafas.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro G. A. y Marisol P. A., de 62 y 39 años de edad, respectivamente, quienes fueron asegurados como presuntos responsables del delito conocido como “paquero”.

Ante estos hechos, el presidente municipal Juan Carlos García Márquez exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta, no confiar en personas desconocidas y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude de este tipo.

Asimismo, destacó que la Policía Municipal mantiene operativos permanentes de vigilancia en zonas cercanas a centros comerciales y sucursales bancarias para prevenir este tipo de delitos.

Para reportar cualquier emergencia o situación sospechosa, la ciudadanía puede comunicarse con C2 Santa Lucía a los números 951 183 1780, 951 207 2443 y 951 517 7484, así como al número de WhatsApp 951 231 9009, el cual recibe fotografías y videos.

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