Se mantendrán lluvias en mayor parte del territorio oaxaqueño (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se mantendrán lluvias con tormentas localmente fuertes a muy fuertes en la tarde-noche de este domingo en el Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur, Cuenca del Papaloapan y Sierra de Flores Magón, con riesgo de visibilidad reducida por niebla y nubes bajas en zonas serranas.

En el resto del estado, se esperan posibles lluvias de intensidad variable y aguaceros fuertes de corta duración, intercalados con periodos cortos de sol.

Los efectos mencionados, son causados por una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a la costa de Guerrero y Oaxaca, inmersa en la vaguada monzónica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas más húmedas en la línea de costa, favorecerán periodos prolongados de bochorno y brisa fresca al atardecer.

Por otro lado, el mar se tornará anormal con marejadas y breves periodos de vientos fuertes con turbonadas en aguas abiertas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 14 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

