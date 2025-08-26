Se esperan tormentas y lluvias de intensidad variable en Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén áreas de tormentas y lluvias de intensidad variable que se extenderán rápidamente sobre la entidad oaxaqueña.

Se espera que la mayor probabilidad de tormentas muy fuertes se incremente por la tarde-noche, apoyadas por factores locales como el calentamiento diurno, orografía del terreno y brisa marina.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas se mantendrán sin cambio apreciable, mientras que las mínimas tendrán ligeros descensos en la madrugada, con nieblas densas al amanecer en zonas serranas. Los vientos serán localmente fuertes al paso de la tormenta.

Las temperaturas para este martes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 20 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

