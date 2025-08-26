Hallan cuerpo sin vida con disparo en la cabeza en Tehuantepec, Oaxaca (20:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 25 de agosto. El cuerpo sin vida de un hombre en un camino de terracería ubicado en la colonia Flor de Azalea, en jurisdicción del municipio de Tehuantepec, fue localizado esta noche en esta ciudad.

La víctima, de identidad hasta el momento desconocida, presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que hace presumir que fue ejecutado en el lugar o en sus inmediaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre vestía una camisa de manga larga color azul y un pantalón café. Además, tenía un tatuaje visible en el antebrazo izquierdo, lo que podría ayudar en su identificación.

Elementos de distintas corporaciones policiacas arribaron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen, mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles líneas de investigación, pero se espera que en las próximas horas se brinde mayor detalle sobre este lamentable hallazgo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir