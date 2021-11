“Se descarta la hipótesis de que él se disparó”: padre de Octavio Ocaña comparte resultados de perito (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El padre de Octavio Ocaña señaló que un perito descartó la hipótesis de que su hijo se disparó, resultado que coincide con su postura de rechazar la versión oficial de las autoridades del Estado de México sobre la muerte del actor.

Octavio Ocaña murió a los 22 años después de chocar con su camioneta durante una persecución policiaca. Aunque su familia ha expresado que la pérdida que atraviesan es irreparable, una de sus hermanas comentó hace días que fueron “muy afortunados” al tenerlo.

En entrevista con varios medios de comunicación, Octavio Pérez señaló que un perito certificado descartó la hipótesis de que el actor, famoso por su personaje de Benito Rivers, se disparó accidentalmente.

Pérez comentó que, por ahora, sólo puede adelantar este avance que descarta la posibilidad de que su hijo se disparó y esto derivara en su muerte.

“Todavía no acaban las investigaciones, pero esa hipótesis de que él se disparó es imposible, falta que me entreguen la ropa para que concluya su trabajo, pero ya los avances son que Octavio no se disparó; las investigaciones ya van a otro lado”.