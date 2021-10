¿Se adelanta o atrasa el reloj? Esto tienen que saber sobre el término del horario de verano (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Falta poco para que termine el horario de verano en gran parte del país, pero si no sabes si el reloj se atrasa o adelanta una hora, aquí te explicamos qué debes hacer y cuánto tiempo durará el horario de invierno.

Será a partir del 31 de octubre cuando inicie el nuevo horario, por lo que el sábado 30 en la noche tendrás que atrasar tus relojes una hora, aunque en muchos de nuestros dispositivos electrónicos la hora se ajustará automáticamente, para que no te preocupes de despertarte a la hora que no te toca y terminará el 22 de abril de 2022.

Aunque este cambio aplica casi en todo el país, sólo en Sonora y Quintana Roo no se realiza ningún ajuste, pues ahí no se aplica el horario de verano y no deben hacer ningún ajuste.

En los 33 municipios de la frontera norte de México sí se hace el cambio, pero hasta una semana después, es decir hasta el 7 de noviembre, ya que ahí se rigen por el horario de Arizona, Estados Unidos.

El horario de verano comenzó a usarse en México a partir de 1996, en el gobierno de Ernesto Zedillo, por medio de un decreto, pues dicha acción “propiciará una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes”.

