Arzobispo pide a fieles oaxaqueños a exponerle con fe a Dios sus carencias para que los ayude a seguir adelante (14:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recordó a todos los oaxaqueños la importancia de agradecer y de exponerle a Dios todas sus necesidades y carencias, para que ayude a todos a seguir adelante.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, aseguró que había que aprender a hablarle al Señor de quienes en sus tiempos le hablaron y alcanzaron un milagro.

Al recordar una parábola de Jesús, cuando salía de Jericó en compañía de sus discípulos, y un ciego que pedía limosna, al oír que Jesús pasaba le gritó: “Jesús hijo de David, ten compasión de mí”, y después de acercarlo y pedirle que lo sanara de su ceguera lo hizo ver, el Arzobispo, sostuvo que todos también parecían ciegos, porque no veían las maravillas del Creador y estas pasaban desapercibidas.

“Sus maravillas son un pequeño, un recién nacido y a veces no las vemos porque les impedimos nacer, a veces no somos capaces de ver porque miramos a nuestros semejantes con desprecio, que triste ha de ser tener esa mirada, no te importa tú hermano, lo miras con desprecio porque no es de tu clase, hasta donde hemos llegado”.

Dijo que esa no era la mirada de Dios, ya que él no había dado la capacidad de ver para mirar así a nuestros hermanos, “la expresión de Bartimeo fue de ten compasión de mí, y si nosotros queremos ser compadecidos por Dios, hay que ganarnos la compasión teniendo esa vivencia de compasión, compadécete de este pueblo y míralos como los mira Dios, con pasión, entrega y disponibilidad”.

Expuso que había que ir cambiando para que se pueda hablarle a Dios para gritarle y decirle que tenga compasión de nosotros, “aprendamos de Bartimeo y de Dios que te ama, te bendice, seguirá siendo el padre providente, que te acompaña en tú camino, pero síguele hablando con fe y confianza, no dudes que te escucha, háblale a Dios en tú casa y exprésale tus vivencias que tienes como familia, exprésale tus gracias y súplicas”.

El jerarca de la Iglesia Católica, sostuvo que había que gritarle a Dios con fe para que ayude a todos a salir de esto y tenga compasión para retirar la pandemia por Covid-19, “nosotros hagamos nuestra parte y él su parte de retirarla, tal vez ya nos hemos purificado pero si todavía falta pues que nos ayude a salir adelante”, finalizó.

Compartir