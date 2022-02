SCJN no modifica pregunta de revocación de mandato; mantiene parte que habla de ratificación del presidente (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este martes modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se mantendrá como fue redactada por el Congreso de la Unión.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, defendió la propuesta de incluir en la pregunta “o que siga en la presidencia”, al precisar que se trata de un término que da claridad a los ciudadanos.

“Las firmas se hicieron con base en esta pregunta, no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino, no sabemos si esos ciudadanos hubieran firmado y hubieran optado por este procedimiento con esta pregunta (…) Me parece que no puede cambiarse la pregunta en este momento, sería una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos de 3.4 millones de ciudadanos que pidieron esta revocación de mandato, sería una afectación grave porque les estamos cambiando la pregunta con la cual se llevó a cabo todo el procedimiento”, explicó.

El ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció a favor de la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al mencionar que el objetivo de este ejercicio es decidir sobre la conclusión anticipada del cargo del Ejecutivo federal.

“La pregunta contenida en el artículo 19, fracción V de la Ley Federal de Revocación de Mandato no resulta acorde con el diseño constitucional de la revocación de mandato debido a que excede la finalidad que la Constitución le otorga a esta figura jurídica”, explicó el ministro Aguilar Morales.

En contraste, la ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo estar en contra del proyecto porque consideró que no existe una restricción constitucional relativa a los parámetros de configuración de las preguntas. Así, añadió, es innecesario excluir la última parte de la pregunta de revocación de mandato, ya que la redacción actual de la misma “no desnaturaliza el ejercicio ciudadano”.

En octubre del año pasado, un grupo de diputados de oposición, reunidos en la alianza “Va Por México”, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Los legisladores federales argumentaron que la reforma promueve el refrendo o la ratificación del presidente de la República y no se centra en la revocación de su cargo por pérdida de confianza.

La pregunta que aparecerá en la boleta tras la decisión de la Corte será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República”.

Mientras se resuelven la serie de impugnaciones contra este ejercicio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya validó las 2 millones 758 mil 227 firmas necesarias para solicitar la consulta de revocación de mandato.

El Consejo General del INE será el encargado de aprobar y emitir la convocatoria formal al proceso de revocación de mandato el próximo 4 de febrero.

