El 30 % de las denuncias son por violencia de género en la Mixteca (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 1 de febrero. La titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Hilda Cabrera Domínguez, informó que del 100 por ciento de las denuncias presentadas el 30 % son por violencia de género.

Indicó que es la violencia familiar, la ejercida hacia los niños, como el abuso sexual, los delitos que más se denuncian en la Mixteca; siendo el primero de los mencionados, el de mayor incidencia en esta parte del estado.

“La violencia de género, como ustedes saben en Huajuapan hay una alerta de género importante, la cual a través de varias acciones que tenemos en conjunto. La misma Fiscalía coordinadas con la misma sociedad civil, con el municipio, yo considero que a través de eso y que nosotros hagamos un debido proceso, como Fiscalía General del Estado, vamos a erradicar completamente la violencia de género”, agregó.

Aseguró que están trabajando para que en todos los municipios de la Mixteca se realice un debido proceso, además de que las víctimas sean atendidas lo mejor posible, con respeto, dignidad, pero sobre todo con empatía.

Cabrera Domínguez recalcó que hay buenos avances, ya que en esta semana se vincularon a tres personas por el tema de violencia de género, cuyo trabajo fue arduo, en la integración de las carpetas de investigación, judicializarlas y llevarlas a buen término.

“Ya basta de aquellos funcionarios que no escuchan a las víctimas, basta de aquellos funcionarios, que, a través del tema de corrupción, no hacen que la justicia llegue a cada una de las víctimas. De eso me estoy encargando, también el Fiscal General del estado, quien me ordena, me instruye, en ir a todos los municipios, para observar y vigilar cada uno de los procesos que se tienen en las carpetas de investigación, en el tema de género”, señaló.

Afirmó que la Vicefiscalía busca que aquellas personas que violenten a las mujeres, niñas, niños y adolescentes de la región Mixteca estén en la cárcel.

