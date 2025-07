SAT elimina la constancia de situación fiscal: Esta es la nueva cédula para facturar en 2025 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. La Cédula de Datos Fiscales, que contiene un código QR, desplaza a la Constancia de Situación Fiscal, documento que ahora sirve a los contribuyentes para entregar sus datos fiscales a algún comercio o negocio al momento de solicitar una factura, aseguró Domingo Ruíz López.

El presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional explicó que siempre ha habido confusión con estos documentos, toda vez que el SAT argumenta que la cédula nunca ha existido como requisito obligatorio para que un contribuyente pueda solicitar una factura.

“Sin embargo, en la práctica muchos negocios, comercios, o personas físicas con actividad profesional o empresarial, solicitan la cédula para estar seguros de incorporar los datos correctos de los clientes al momento de emitirles la factura”, precisó.

“El requisito realmente es que los datos del contribuyente, como su RFC, régimen fiscal o su código postal estén correctos en el CFDI, tal y como aparecen en los registros del SAT, cuando se les expide una factura”, abundó.

Entonces, la manera de que quien emite la factura se puede asegurar de cómo está inscrito el contribuyente es pidiéndole la Cédula al cliente. Por eso se empezó a pedir la constancia. “Pero desde hace tiempo, al menos unos 2 años, existe algo la Cédula de datos fiscales, que se puede bajar a través de la aplicación del SAT. No es la constancia completa de situación fiscal, sino, es algo mucho más simple y sirve para lo mismo porque ahí están todos los datos, de cómo está inscrito en el RFC el contribuyente”, añadió.

La Cédula, además del Código QR, solo tiene visiblemente el RFC y el nombre del contribuyente, la clave del régimen fiscal en el que está inscrito y su código postal.

Domingo reconoció que siempre ha habido mucha confusión, ya que hay establecimientos, empresas o instituciones que para emitir una factura o un recibo de nómina piden incluso la Cédula fiscal del mes.

SAT facilita regularización fiscal

Por otra parte, el SAT recordó que sigue vigente el programa de Regularización Fiscal 2025, por lo que las personas físicas y morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos pueden regularizar su situación fiscal accediendo a importantes beneficios y realizar el pago hasta en seis parcialidades.

Este estímulo fiscal aplica a contribuciones propias, retenidas, trasladadas, de comercio exterior y a cuotas compensatorias de los ejercicios fiscales 2023 o anteriores, siempre que se cumplan requisitos como:

No haber recibido condonaciones en los programas generalizados (2000, 2007 y 2013).

No contar con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

No estar en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Los principales beneficios del Programa de Regularización Fiscal 2025 del SAT son:

Reducción de 100% en multas, incluso si hay agravantes, recargos y gastos de ejecución.

Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

Otro beneficio es el pago en hasta seis parcialidades para las y los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales firmes, determinados por la autoridad y no impugnados. Este incentivo aplica siempre que:

No se encuentren en concurso mercantil ni sean declarados en quiebra.

Los pagos se realicen puntualmente conforme a la línea de captura.

Se acepte íntegramente el crédito fiscal, si el contribuyente impugna el descuento, se anula y se requiere el pago total.

En el caso de contribuciones no determinadas por la autoridad y que estén omitidas, el estímulo es aplicable al 100 por cineto sobre recargos y multas por corrección fiscal directamente en el formulario que corresponda.

Las y los contribuyentes pueden acceder al programa a través de los siguientes medios:

Portal del SAT mediante un caso de aclaración

Cita presencial en cualquier oficina del SAT

Oficina Virtual desde cualquier lugar y sin trasladarse

Marca SAT 55 627 22 728 (opción 9 y luego opción 3)

Chat uno a uno

OrientaSAT.

