Autoatentado ataque a balazos en El Rastrojo Copala, Juxtlahuaca, asegura líder del MULTI (18:30 h)

Huajuapan de León, Oax. 21 de julio. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino, aseguró que los disparos de arma fuego que realizaron al aire la tarde del 18 de julio para intimidar a los habitantes de El Rastrojo, agencia de Santiago Juxtlahuaca fue un autoatentado por integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

Indicó que luego de lo ocurrido en El Rastrojo, empezaron a realizar disparos de arma de fuego al aire para amedrentar a los habitantes de Yosoyuxi Copala, comunidad triqui adherida al MULTI, sin que hubiera daños materiales y personas lesionadas.

“Después de que sacaron esas publicaciones, empezaron a atacar la comunidad de Yosoyuxi, ya tarde-noche. De hecho, se está preparando un comunicado para desmentir la acusación del MULT, pero también para responsabilizar al MULT de los ataques de la comunidad de Yosoyuxi”, insistió.

Condenó lo ocurrido contra Yosoyuxi Copala asegurando que los responsables fueron integrantes del MULT, en respuesta a los disparos de arma de fuego, que ellos mismos hicieron cerca de El Rastrojo.

García Merino llamó a los tres niveles de gobierno para que las autoridades competentes investiguen los ocurrido en El Rastrojo, porque cuando queda impune este tipo de agresiones o intimidaciones, acusan a los integrantes y dirigentes del MULTI.

“Porque por nosotros no hay problema, puede ingresar policía del estado Guardia Nacional, para que constante realmente los hechos que estamos viviendo con los compañeros de Yosoyuxi y otras comunidades, sin embargo, no permiten la entrada y acceso de las autoridades como Policía Estatal y Guardia Nacional, ante esta situación que temen ellos, como asegurar que no es un auto atentado contra ellos mismos, para poder atacar a nuestras comunidades”, sostuvo.

Exhortó al Gobierno del Estado, Gobierno de México y Fiscalía del Estado de Oaxaca a no creer en todo lo que publican los dirigentes del MULT, porque en muchas ocasiones señalan sin pruebas a los integrantes del MULTI.

