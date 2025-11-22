San Juan Bautista Tuxtepec será sede de la primera edición de la Guelaguetza de la Chinantla 2025 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. San Juan Bautista Tuxtepec será sede de la primera edición de la Guelaguetza de la Chinantla 2025, que se llevará a cabo el 6 de diciembre, como muestra de los lazos de hermandad entre los pueblos de la Cuenca del Papaloapan.

La subsecretaria de operación turística, Mariel López Villatoro anunció que este evento iniciará a las 17:00 horas en el Lienzo Charro Tuxtepecano, con la presentación de nueve delegaciones de la región y dos invitadas. La celebración será precedida por la Calenda de las Culturas, que partirá a las 15:30 horas del Parque Piragua.

Las delegaciones participantes serán: San Juan Bautista Tuxtepec; San Lucas Ojitlán; San Felipe Jalapa de Díaz; San Juan Bautista Valle Nacional; Loma Bonita; San Pedro Ixcatlán; San Miguel Soyaltepec; Montenegro Santiago Jocotepec y San Felipe Usila. Así como las comunidades invitadas de San Pedro Pochutla y la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo.

Un día antes se inaugurarán en el Recinto Ferial de Tuxtepec los stands de las poblaciones que integran la Ruta de la Chinantla. Durante los dos días de actividades se estima una ocupación hotelera del 50.21 por ciento, con la llegada de 4 mil 752 visitantes y una derrama económica proyectada de 5.2 millones de pesos.

A partir del 28 de noviembre y hasta el 6 de enero se efectuará, también, la Expo Feria Tuxtepec 2025.

