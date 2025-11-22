Sección XXII recibe a Sheinbaum con protestan en el Istmo (18:40 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. Maestros de la Sección XXII de la región del Istmo de Tehuantepec reciben este día con protesta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien realiza una gira por el Istmo de Tehuantepec para inaugurar obras del Tren Interoceánico.

La secretaría de Organización de la dirigencia sindical a través de una convocatoria hizo un llamado a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, Coordinadora Estatal, espacios ganados, organismos auxiliares y a los Trabajadores de la Educación de Oaxaca a concentrarse en la estación del ferrocarril de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, el día de hoy viernes 21 noviembre del presente año, a las 18:00 horas.

Exhortaron a cumplir con responsabilidad y puntualidad a este llamado para exigir a la primera Mandataria a cumplir los acuerdos pactados con anterioridad.

Entre sus exigencias las huestes de la Sección XXII encabezadas por la líder Yenny Aracely Pérez Martínez demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

De igual manera, la Derogación de la reforma de 2007, en la cual insisten en la eliminación de cuentas individuales manejadas por AFORE, ya que esta medida es lesivo para los trabajadores federados.

También exigen el regreso al sistema solidario de pensiones, mismo que calculaba las pensiones en base al salario mínimo y no con la UMA, ya que con ello no lo creen suficiente para garantizar un retiro y pensión digna.