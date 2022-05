Salomón Jara ¿quién va a votar por ti?: Alfredo Brena (11:30 h)

Alfredo Brena

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. Nada se mueve en las campañas a gobernador del estado de Oaxaca. Como que nadie quiere invertirle dinero a una elección que se va a definir solamente por el voto duro de los partidos de los candidatos en disputa.

El clamor popular dice que no se nota que Oaxaca esté a cuatro semanas de elegir gobernador, porque no se ve que haya activismo en ningún partido político. La poca actividad que existe, está en las redes, y definitivamente no deja de ser muy poca. Hoy en día las actividades de todo tipo, a nivel mundial, se desarrollan en el espacio cibernético. Pero definitivamente, aún ahí, la actividad es casi nula.

Parece ser que todos los participantes se conforman con el voto duro del partido que los postula. Salomón Jara no está haciendo campaña en la ciudad de Oaxaca, todo se centra en andar de gira por el interior del estado, donde presume haber recorrido el estado tres veces, aunque sea solamente una, dado que dos recorridos, los hizo Gabino Cué (Gobernador de Oaxaca 2010-2016) con AMLO, en sus dos campañas en busca de la gubernatura del estado.

Cabe mencionar que Gabino Cué traicionó al hoy Presidente de la República al llegar al poder, y de ese “Gobierno del Cambio” que se propuso en campaña, definitivamente no hubo ningún cambio. Gabino llega al poder por una coalición de PAN-PRD-Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). Y Gabino llegó al exceso de terminar su sexenio jugándosela con un candidato priísta para sucederlo, José Antonio Estefan Garfias, haciendo perredista al priísta y comprándole la candidatura al PRD para postularlo. Lógicamente, perdió la elección.

Lo primero que hizo Gabino al llegar al poder, fue incorporar a priístas a su gobierno y tapar la corrupción del sexenio de Ulises Ruiz (Gobernador de Oaxaca 2004-2010). Al punto tal, que AMLO simplemente declaró al respecto: Gabino Cué cambió en cuanto llegó al poder. Así que fue un disgusto terminal, que años después, siendo AMLO ya Presidente Electo, a Gabino Cué se le ocurrió que podía afiliarse a Morena y se presentó para tal efecto, pero AMLO ni siquiera se dignó atenderlo, es más: ni siquiera lo recibió.

En el sexenio de Gabino Cué, Salomón Jara fue su primer Secretario de Agricultura, cargo en el que duró tres años, porque lo tuvo que remover Gabino por las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él, sobre todo por el desvío de 1,200 millones de pesos que habían ido a parar a la Fundación de Otilia Galindo, ex pareja sentimental de Salomón.

En el 2010 fue la primera vez que el PRI perdió una elección a gobernador en Oaxaca, las expectativas “del cambio” eran muy altas, porque la promesa de corregir excesos, malas decisiones y corrupción, habían sido las banderas con las que habían ganado la elección.

Una cosa es por demás clara, Gabino Cué no hubiera sido gobernador si AMLO no hubiera recorrido con él dos veces el estado de Oaxaca. El Efecto Peje ha llevado a muchos a ganar elecciones y por ende llegar a los puestos de poder.

En esta elección a gobernador de Oaxaca, en este 5 de junio, las encuestas y las estadísticas hacen suponer que el ganador será Salomón Jara. Pero, ¿realmente quién va a votar por Salomón? Empecemos por los votos que le van a aportar los partidos aliados a Morena.

De acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, la cantidad de votos que aporte el Partido del Trabajo (PT) a Salomón va a ser muy, muy poca. De una casilla cualquiera, donde Morena ha ido en alianza con el PT, de 300 votos emitidos a MORENA, resulta que sólo 2 o 3 son del PT y en algunos casos ningún voto. Esa es la proporción del aporte del PT en esta alianza.

Y curiosamente, también es la misma proporción del aporte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos o tres votos por casilla, y en algunos casos, hasta cero votos.

PT y PVEM son partidos rémoras de MORENA, como en otros tiempos fueron rémoras del PRI. Son partidos-empresa que solamente están en la palestra electoral para comerciar con las prerrogativas, con los votos y con las candidaturas. Donde no existe el menor decoro, ética, ideología, ni compromiso político. En suma, la cantidad de votos que aporten éstos dos partidos a Salomón este 5 de junio, será prácticamente despreciable.

También tenemos al Partido Unidad Popular (PUP). Partido diseñado por Cipriano Flores a petición de Ulises Ruiz para la elección del 2004 y para restarle votos a Gabino Cué. Aunque se denominan un partido político indígena, realmente su soporte y origen lo tienen en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Y lo mismo, la cantidad de votos que le aportarán a Salomón es muy poca.

Finalmente tenemos que analizar que de los votos que se emitirán para MORENA, y que serán los que lleven a la gubernatura a Salomón Jara, muy pocos serán los votos del capital político de Salomón, realmente, será el Voto Duro de MORENA el que lo lleve al poder, porque, ¡prácticamente nadie va a votar por Salomón Jara!

Salomón va a llegar al poder por el Voto Duro de AMLO. ¿También lo va a traicionar, como lo hizo Gabino Cué?

¡Suerte! y hasta el próximo Lunes De Análisis Político.

