Salinas Pliego abre la puerta a candidatura presidencial, quiere ‘sacar a los zurdos de m*erda y mandarlos a ch*ngar a su m*dre’ (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. En medio de los festejos por su más reciente cumpleaños, el empresario Ricardo Salinas Pliego reavivó la posibilidad de contender por la presidencia en 2030. Durante un discurso, el dueño de TV Azteca refirió que es momento de que haya un cambio en México, además de reiterar que nuestro país “está en malas manos”.

“Hoy México está en las manos equivocadas, está en manos de criminales, está en manos de corruptos, en manos de mentirosos y de resentidos. Esas manos no nos van a llevar a nada bueno, es urgente y es importante que quede en manos de todos nosotros, la gente decente que cree en la verdad”, señaló el empresario.

Además de ello y muy parecido al estilo de Javier Milei en Argentina, Ricardo Salinas Pliego se comprometió a “sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”. Tras este discurso, los asistentes a su cumpleaños vitorearon al dueño de la televisora del Ajusco bajo la consigna “¡Presidente, presidente!”.

Recordemos que desde hace un par de años, el empresario mantiene una disputa legal en contra de la Cuarta Transformación. Esto debido al litigio que llevan con relación al pago de impuestos por parte Salinas Pliego y que no se ha podido resolver.

Además de ello, semanas atrás publicó un video junto a su esposa para hacer un llamado a la reconciliación del pueblo de México. Todo esto con el objetivo de crear un frente en contra de la corrupción y en contra del crimen, llamado “Movimiento Anticrimen y Corrupción”.

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no se ha ‘destapado’ como candidato presidencial de la oposición para 2030. Sin embargo, en los últimos meses ha sumado adeptos para que este hecho se pueda lograr, además de abrirle la posibilidad en varias ocasiones.