Oaxaca de Juárez, más cerca de su gente: llegan los Diálogos Vecinales a San Martín Mexicapam (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, que encabeza el presidente Ray Chagoya, invita a las vecinas y vecinos de San Martín Mexicapam a participar en los Diálogos Vecinales, un espacio de encuentro directo entre ciudadanía y autoridades municipales, donde se escuchan necesidades, se atienden planteamientos y se construyen soluciones conjuntas.

Esta estrategia forma parte de un modelo de gobierno de territorio que promueve la participación ciudadana, la transparencia y la corresponsabilidad, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y sus autoridades. A través de este diálogo abierto, las y los habitantes pueden expresar sus prioridades y colaborar en la mejora de su entorno.

Durante la jornada en San Martín Mexicapam se abordarán temas relacionados con servicios públicos, infraestructura, seguridad, alumbrado, vialidad, limpieza y programas sociales, con la presencia de las distintas áreas del Ayuntamiento que darán respuesta directa a las peticiones.

Con los Diálogos Vecinales, el Gobierno de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de escuchar, atender y resolver desde el territorio, construyendo una ciudad más limpia, ordenada y humana, donde las decisiones se tomen cerca de la gente y con su participación activa.

