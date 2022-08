“Sale de la cárcel una presa políitica, la sustituyen con otro preso político”: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Se cumplió lo que adelantamos ayer en este espacio: Jesus Murillo Karam, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa, ocurrido hace casi ocho años.

Lo delitos que se le imputan son gravísimos: Desaparición forzada, tortura, y obstrucción en la adminstracion de Justicia. Lo detuvieron en su domicilio. No opuso resistencia. Colaboró con las autoridades, dice el comunicado de la FGR.

El arresto se produce en un ambiente de polarización extrema en tiempos preelectorales. Eso nos da derecho a sospechar que se trata más de un tema político que de justicia.

Se usan los instrumentos de procuración de justicia para cosechar aplausos de la población en un tema que le duele a los mexicanos.

En la masacre de los normalistas participaron directamente policías municipales de Iguala y otros municipios de Guerrero . Entregaron a los muchachos a delincuentes de la organización de Guerreros Unidos que los creían integrantes de la banda de Los Rojos.

A destacar que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era del PRD, partido al que entonces pertenecía AMLO. Abasca sigue preso, al igual que el entonces jefe de la policía municipal del municipio, Felipe Flores.

El caso, hay que subrayarlo, no ha sido resuelto. No se le puede dar carpetazo con la detención de Murillo y proclamar ¡Cumplimos! Falta que al exprocurador le prueben las acusaciones en un debido proceso. Una y otra vez Encinas y compañía han descalificado, la “verdad histórica”, pero nomás no aclaran cómo fueron ejecutados los normalistas y dónde están sus restos.

Hay que hacer notar que el de Murillo no es un caso aislado. Allí está el panista Ricardo Anaya. Si no hubiese puesto los pies en polvorosa ya estaría en la cárcel.

O el de Alito Moreno, a quien le cumplieron la amenaza de que si la bancada del PRI en San Lázaro no votaba por la Reforma Eléctrica, se le iban a ir con todo.

La Fiscalía de Campeche ya pidió el desafuero del diputado federal del PRI y dirigente nacional de ese partido, por “enriquecimiento ilícito”.

***

Del tema hablamos con el diputado del PAN, Santiago Creel, quien formó parte de la mesa del Pacto por México, dónde hace ocho años se discutió ampliamente la barbarie en Iguala.

Fue prudente: “No tengo los elementos del caso en detalle, pero todo indica que puede ser un tema de origen político en un contexto de polarización extrema”, nos dijo.

Guadalupe Acosta Naranjo, ex presidente nacional del PRD, por el contrario, se fue con todo: “Esta es una terrible injusticia que sólo trata de ocultar el fracaso de la investigación y las mentiras que ha generado la 4T sobre el tema.”

Acosta hizo notar que no hay nada nuevo en el Informe que precedió a la captura de Murillo. “Lo único que hace es validar, en lo esencial, la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron secuestrados y ejecutados,

“Jesus es ahora un preso político”, sintetizó.

El ex jefe nacional del PRD dice también que, a pesar de que el informe es duro con los militares asignados en ese entonces a la región, protege a altos oficiales de las fuerzas armadas.

“¿Tu dime a quién van a agarrar”Preguntó, al tiempo que recordó que el jefe de la Marina en la región dónde ocurrió la masacre es el actual titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán.

***

El PRI coincide en que la detención responde más a un tema político que a la justicia. En un comunicado, el CEN del tricolor hace énfasis en que esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas.

“Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos. Hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el ex procurador. Mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode”, vaticina,

Y remata: “Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato del Estado en contra de opositores.”

En lo individual platicamos con el senador priista por Guerrero, Manuel Añorve. Solo pide que a Murillo se le respete el debido proceso y que no se politice la justicia, ni se judicialice la política.

El senador Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación cuando la barbarie de Iguala, no había fijado postura hacia las ocho de la noche, a pesar de que los fans del obradorismo piden su cabeza en las redes sociales. Está obligado a pronunciarse.

Finalmente, el ex diputado federal del PRD, Fernando Balaunzarán, puso un tuit que nos llamó la atención:

“Mientras los asesinos salen de prisión (‘El Gil’, jefe de los sicarios de Guerreros Unidos, es testigo protegido y está libre), López Obrador detiene a quien los detuvo.

“La detención de Murillo Karam es un acto de propaganda que demuestra la falta de principios y escrúpulos de AMLO”, puntualizó.

***

Cierro la columna con una muy buena noticia. Rosario Robles por fin dormirá en su casa, luego de pasar tres años y días en la cárcel de Santa Marta Acatitla, por un delito que no ameritaba prisión preventiva: ejercicio indebido de la Función Pública. Llevará su proceso en casa, pero tiene que firmar periódicamente y no puede abandonar el país.

FIN

El Arsenal