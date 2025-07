Sale a la luz otro video de “lady racista”: ahora insulta a guardia de seguridad por no abrirle la puerta (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de julio. Ximena Pichel, conocida en redes sociales como “lady racista”, está nuevamente en el ojo del huracán, después de que se difundiera otro video en donde se le ve, ahora, insultando a una mujer guardia de seguridad.

En el clip se aprecia que Pichel sostiene un teléfono, el cual la guardia de seguridad le pide insistentemente que le regrese, pues es suyo.

“Me vale… no te voy a dar nada. Me la abres (la puerta) y te lo doy… gata”, se escucha decir a “lady racista” en el nuevo clip, el cual se comenzó a viralizar después de que la mujer ofreciera una disculpa pública por lanzar insultos racistas a un policía de la CDMX.

Nuevo video de “lady racista” muestra insultos a guardia de seguridad

El segundo video fue captado afuera del edificio donde vive Ximena Pichel, quien acusa a los guardias de seguridad del lugar de “estar todo el día con los audífonos” y no abrir la puerta del condominio a quien lo solicita.

La grabación fue difundida poco después de que se revelara que, aparentemente, la mujer debe 147 mil pesos de mantenimiento en el condominio donde vive.

“Lady racista” cobró notoriedad en redes sociales después de que fuera captada agrediendo con insultos racistas a un policía de tránsito de la Ciudad de México.

“No me estés insultando, p%nche negro, no me estés insultando, c&ulero”, grita la mujer al agente que buscaba imponerle una infracción por estacionar su auto de manera indebida.

A través de una tarjeta informativa, la SSC informó que los hechos ocurrieron en la calle de Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Por estos hechos, Ximena Pichel ya ofreció una disculpa pública, aunque autoridades mantienen una investigación en su contra, por lo que calificaron como “un acto de discriminación y racismo”.

