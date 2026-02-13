Robustece Gobernador de Oaxaca seguridad pública en 23 municipios con entrega de equipamiento de videovigilancia (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. En un acto que robustece la seguridad pública, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó equipo de videovigilancia y vanguardia para mejorar la capacidad de prevención, monitoreo y reacción de los centros de Control y Comando (C2), de 23 municipios del estado.

Con una inversión superior a 19.8 millones de pesos, permitirá monitoreo, protección de sistemas ante fallas eléctricas y conectividad inalámbrica que garantice que el flujo de información hacia el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) Oaxaca, no se interrumpa.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz destacó que, este acto, consolida el nuevo modelo de seguridad que impulsa el Mandatario estatal, de la mano con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; toda vez que se transita de una videovigilancia reactiva a una inteligencia estratégica, que permite anticipar, identificar patrones y desarticular las causas de violencia.

“Nuestros cuerpos de seguridad y justicia dejan de improvisar y comienzan a actuar con precisión quirúrgica, esa es la inteligencia que protege y une el talento humano con la capacidad tecnológica para que ningún delito quede en la sombra de la impunidad. En Oaxaca, la tecnología está al servicio de la justicia que es el camino hacia la paz”, refirió en las instalaciones del C5i Oaxaca.

Esta entrega, que asegura y fortifica la coordinación entre municipios y estado, consistió en: 451 cámaras fijas, 133 tipo PTZ, unidades de respaldo de energía, enlaces de microondas, postes de videovigilancia, estaciones de trabajo, controladores, pantallas, grabadores, escritorios y sillas.

Aunado a ello, el director del C5i Oaxaca, Jaime Gonzalez Estudillo reiteró su disposición para brindar acompañamiento a autoridades municipales y de seguridad en beneficio de la población.

Con la representación de los municipios beneficiados, el edil de Zimatlán de Álvarez, Javier Barroso Sánchez afirmó que, el equipamiento otorgado se traduce en una mejor atención diaria a la población, desempeño más eficiente de los cuerpos de seguridad y de manera progresiva, se fortalece la confianza ciudadana.

“Cuando trabajamos de manera coordinada la seguridad deja de ser una promesa y se convierte en una realidad para nuestras comunidades”, concluyó.

Algunos municipios favorecidos fueron: San Pedro Mixtepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Ocotlán de Morelos, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Villa Sola de Vega y San Juan Bautista Cuicatlán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir