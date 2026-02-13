Oaxaca se llena de tradición, música y color con la Muestra de Carnavales Oaxaqueños (14:30 h)

2026/02/13  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de febrero. El Municipio de Oaxaca de Juárez invita a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar de la Muestra de Carnavales Oaxaqueños, una celebración que reúne expresiones emblemáticas de diversas comunidades del estado en un solo escenario, actividad que iniciará hoy viernes a las 5 de la tarde de la Cruz de Piedra a la Plaza de la Danza, recorriendo las calles de Alcalá y Morelos.

Entre las delegaciones participantes destacan el Carnaval Ancestral de San Juan Teitipac, con sus tradicionales tiliches; los Chilolos de Chalcatongo de Hidalgo; los Diablos de Villa de Zaachila; las Mascaritas de San Juan Cacahuatepec; los Huanches de San Jacinto Amilpas; y los Rungos de San Antonio Arrazola, entre otras representaciones llenas de simbolismo, historia y orgullo.

Cada comparsa llevará a las calles música, danza y personajes que reflejan la riqueza cultural de Oaxaca, fortaleciendo los lazos entre comunidades y promoviendo el respeto a nuestras tradiciones.

Con esta muestra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar actividades que fortalecen la identidad y consolidan a Oaxaca de Juárez como una capital cultural viva y segura.

