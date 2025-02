Roberta Flack, cantante de ‘Killing Me Softly With His Song’, fallece a los 88 años (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. La cantante y pianista ganadora del Grammy Roberta Flack, cuyo estilo musical está encapsulado en una de sus canciones más famosas, Killing Me Softly with His Song, murió a los 88 años, según anunció este lunes su publicista.

El comunicado indica que Flack falleció en casa rodeada por su familia. La música había anunciado en 2022 que tenía esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y que ya no podía cantar.

Flack se volvió una estrella en la década de 1970 después de que el cineasta Clint Eastwood usó su canción The First Time I Ever Saw Your Face en la película Play Misty for Me durante una escena de amor y sexo de los personajes interpretados por Eastwood y Donna Mills.

La balada se volvió la canción número 1 en la lista de música pop de Billboard en 1972 y ganó un Grammy ese año.

Telemundo

