Rinden protesta integrantes de la Junta de Coordinación Política de la XLVI Legislatura de Oaxaca(15:30 h)

Raymundo Jalpan, Oax. 15 de noviembre. En Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal del Congreso del Estado, las coordinadoras de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fuerza por Oaxaca y Grupo Plural, así como el coordinador del Partido del Trabajo (PT), rindieron protesta como integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ante la Mesa Directiva.

Previamente, la Mesa Directiva comunicó la constitución formal de quienes estarán al frente en este Segundo Año Legislativo de los grupos parlamentarios antes mencionados y la instalación formal de la Jucopo.

En este sentido, rindió protesta como presidenta de este órgano de gobierno la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Tania Caballero Navarro de acuerdo con los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 140 de la Constitución Política de Oaxaca.

Así como sus integrantes, las coordinadoras del PVEM, legisladora Melina Hernández Sosa; de Fuerza por Oaxaca, diputada María Eulalia Velasco Ramírez; del Grupo Plural, la congresista Antonia Natividad Díaz Jiménez; y del Partido del Trabajo (PT), el diputado Dante Montaño Montero.

Luego de asumir formalmente la presidencia de la Jucopo, la diputada Tania Caballero Navarro reafirmó en tribuna que este encargo representa más que una responsabilidad, es un compromiso con la pluralidad del Congreso, la confianza de un pueblo que espera seriedad y sensibilidad.

“Asumo este cargo con serenidad, con convicción y la absoluta certeza de que este será un periodo de avances”, subrayó.

Puntualizó que se construirá entre todas y todos los que conforman esta Soberanía un espacio donde el diálogo sea un principio irrenunciable, la pluralidad una riqueza y los acuerdos la vía para legislar por el bien común, teniendo como pilares estratégicos el respeto, la transparencia y rendición de cuentas.

A todas las fuerzas políticas reiteró su disposición a la apertura y trato digno, además enfatizó que habrá apertura para que cada Grupo Parlamentario pueda expresar, aportar y construir acuerdos, cristalizar esperanzas, de igual forma legislar en favor de la dignidad de las oaxaqueñas y oaxaqueños.

