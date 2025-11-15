Busca Álvaro Jiménez Soriano integrar el TEEO como Magistrado (13:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. Toda vez que la Magistrada Elizabeth Bautista concluye en pocos días su periodo como integrante del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y luego de que el Senado emitió la convocatoria a través de la Comisión de Justicia, aspirantes presentaron sus propuestas para integrar la misma.

El licenciado Álvaro Jiménez Soriano compareció ante los Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República para presentar sus argumentos para ser electo como Magistrado del TEEO.

Ante ello, los senadores otorgaron 5 minutos para que el candidato a Magistrado presentara sus propuestas para convencer a los legisladores de ser la persona idónea para integrar esa Magistratura en Materia Electoral por el Estado de Oaxaca.

Jiménez Soriano, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, que los órganos jurisdiccionales electorales tienen una responsabilidad de dimensión superior para dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento y potestad, de ahí que un Magistrado Electoral tiene un reto vital ante los justiciables, compromiso institucional, a actuar con rectitud, imparcialidad, objetividad, independencia, equidad certeza y esencialmente honorabilidad.

“Ello que es lo que le motiva a ser Magistrado Electoral, que independientemente del conocimiento técnico debe contarse con un perfil profesional y de sensibilidad humana de amplio espectro que permita vislumbrar todo este conjunto de particularidades que se viven en la actividad jurisdiccional electoral, en el caso específico y particular las características propias de nuestra entidad oaxaqueña”, expresó el aspirante.

Con Diplomado en Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el abogado indicó que Oaxaca, es un estado donde se refleja de manera más recurrente una gran complejidad no solo por el número de Ayuntamientos sino esencialmente por su vida política álgida y en consecuencia democrática.

Una entidad cuya vida electoral está enmarcada en 418 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos y 152 municipios por el régimen de partidos políticos.

Quien también fuera catedrático de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la URSE y la UABJO, consideró contar con las características propias para desempeñar las funciones de la magistratura a la que aspira toda vez que conoce perfectamente a la entidad oaxaqueña, su idiosincrasia y sus particularidades en cada una de sus regiones.

El oriundo de una comunidad indígena de la Mixteca oaxaqueña, expresó que siempre se ha entregado y conducido en sus responsabilidades con decoro, avalado por una trayectoria profesional curricular de casi 40 años de servicio público.

Jiménez Soriano, destacó que es menester que quienes imparten justicia en el ámbito electoral, deben ser sensibles a quienes le dirigen dicha impartición, “sensibilidad y respeto para escuchar a las partes, para resolver conforme a los datos objetivos contenidos en los expedientes, con un conocimiento preciso del contexto, de la situación el que se suscita la controversia, por lo que nuestro deber será dar un trato igualitario respetuoso a las partes involucradas en conflicto”.

“Al desempeñarme actualmente en labores jurisdiccionales del tribunal electoral de Oaxaca me permite conocer de cerca los retos y complejidades que son muy características de nuestra entidad, en principio considero que la socialización de los mecanismos de justicia con los que cuenta el Tribunal y los derechos que tutela para con los pueblos y comunidades indígenas es un apartado de primer orden”, subrayó.

Expresó que su experiencia le permite vislumbrar que Oaxaca es una entidad con alto índice de litigios, sin embargo, también es cierto que existe una gran parte de la población que derivado al no hablar español tanto la proporción de los medios de impugnación como el conocimiento de las determinaciones del tribunal implican un reto vital.

Los legisladores lo cuestionaron sobre el reto que tendría que enfrentar el Tribunal Estatal Electoral en cuanto al Sistema Normativo de los Pueblos Originarios, alo que El abogado respondió, que al contar Oaxaca con 418 de sus 570 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, es un universo muy amplio y que con la reforma de septiembre de 2024, del artículo segundo constitucional, “permite elevar la categoría de respaldo, de respeto y de apoyo a nuestros pueblos y comunidades indígenas, ya que ahora se les considera como sujetos de derecho público, lo que significa que con esto se le habrá de respetar su autonomía, la importancia que tiene en su cultura, en sus tradiciones, en sus usos y en sus costumbres”.

De ahí, dijo, que es un reto vital para el Tribunal, para los juzgadores electorales respetar precisamente esta cosmovisión, “es analizar todos y cada uno de los expedientes con un sentido de elevada responsabilidad, de la importancia de esos valores de esos usos y de esas costumbres”.

Manifestó también que en Oaxaca hay un gran universo de agencias de policía, rancherías, núcleos poblacionales y todo este universo hace que el Tribunal tenga una gran complejidad de problemas que atender.

Por ello, ahondó, un reto de este tribunal será sin duda, el de tener cada vez servidores públicos mejor preparados y más capacitados para enfrentar toda esta problemática, por esas particularidades tan esenciales y tan tristes de la entidad oaxaqueña.

Otro reto sustantivo, expuso es sin duda que el tribunal garantice a cabalidad la participación de las mujeres, “hoy por hoy se está abriendo la participación, se está respetando la paridad de género, se está dando la oportunidad de respetar los derechos humanos de las mujeres, darle la oportunidad para que haya equilibrio en la participación de las mujeres, sin embargo, sin duda, es un reto todavía por cumplir por el Tribunal”.

De igual manera, explicó que sabedor de que una gran parte de la población de las comunidades indígenas hablan su lengua materna, por ello, un reto sustantivo será sin duda que toda la comunicación que implica en el Tribunal con nuestros pueblos y comunidades indígenas tendrá que respetarse su lengua.

Y para ello, afirmó que todos y cada uno de los documentos que emita el tribunal para orientar a las comunidades indígenas tendrían que ser con el respeto a su lengua materna, incluso, las resoluciones, las sentencias también tendrían que ser en ese sentido para que la justicia a estos pueblos y comunidades indígenas sea plena y cabal.

Galardonado con el 1er. Lugar en el Certamen Nacional de Oratoria Organizado por el CREA en 1983, Jiménez Soriano, mencionó a los legisladores que se considera con un perfil idóneo para ser Magistrado Electoral en Oaxaca con plena convicción y certeza de que la democracia en el estado se vive con toda pasión, “toda vez que es una entidad politizada, en donde la función jurisdiccional debe tener en su resoluciones la claridad argumentativa de todo nuestro sistema electoral, con la robustez en el criterio, análisis y estudio pleno que conlleve a sentencias que no promuevan la convulsión social o la violencia sino por el contrario abonen a la gobernabilidad, la paz social, la estabilidad y en consecuencia el desarrollo y el progreso de nuestro estado”, destacó el aspirante a magistrado.

“En toda mi vida profesional he puesto todo lo mejor para ser una persona comprometida y precisamente el magistrado no debe tener mácula que trastoque su responsabilidad y honorabilidad misma que debe ser manifiesta en lo público y en lo privado”.

Por todo ello, el también premiado por el presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, con el Premio Nacional de la Juventud 1985, recalcó que su transitar por diferentes cargos públicos académicos y de labor social lo colocan en el ámbito de la opinión de la sociedad oaxaqueña en una persona de respeto y honorabilidad, por lo tanto la oportunidad de ser magistrado electoral en su entidad, es de gran magnitud de honra y de elevada distinción por lo que apeló muy respetuosamente a esa soberanía de la República considerar a su persona por las razones expuestas.

