Retira Sección XXII bloqueos en los cruceros y carreteras de Oaxaca (17:01 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. Maestros de la Sección concluyeron sus actividades enmarcados en el paro de labores de 24 horas, se retiran de los cruceros que mantuvieron bloqueados desde las 9 de la mañana de este viernes en exigencia de la reinstalación de las mesas de diálogo del Gobierno federal con la CNTE.

El objetivo del magisterio es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO.

Desde temprana hora los integrantes de la Sección XXII impidieron la circulación en los cruceros del aeropuerto, monumento a Juárez, así como la Terminal de Abastecimiento y Reparto del Pemex en jurisdicción de Lachigoló.

De igual manera, accionaron en las diversas regiones de la entidad como en Juchitán de Zaragoza, Mixteca, Sierra de Flores Magón y Cuenca del Papaloapan.

Sin cumplir las 24 horas que indicaron duraría su protesta ya los maestros levantaron los bloqueos ya que es viernes y muchos se van a sus casas en fin de semana.