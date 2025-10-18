Refuerza Salomón Jara acciones por la sanidad animal y bienestar de las familias productoras de la Cuenca del Papaloapan (18:00 h)

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 17 de octubre. Al ser Oaxaca un referente nacional en materia de sanidad animal, el Gobernador Salomón Jara Cruz se reunió con personas productoras de la región Cuenca del Papaloapan, para dar seguimiento a la estrategia estatal de prevención y erradicación del gusano barrenador en el ganado.

Durante el encuentro realizado en San Juan Bautista Tuxtepec, el Mandatario estatal resaltó que estas acciones se efectúan en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de contener esta plaga que amenaza la salud animal y el sustento de miles de familias oaxaqueñas.

“No podemos permitir que esta amenaza avance sin control. Este es un trabajo que nos toca hacer juntas y juntos: la prevención, detección oportuna y curación son clave para erradicar al gusano barrenador”, señaló ante la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

En la entidad operan 10 brigadas técnicas que ofrecen atención gratuita, capacitan a comunidades y promueven la notificación oportuna de cualquier caso sospechoso.

Como parte de este esfuerzo, en la reunión se entregaron de manera simbólica: mil kits de prevención y tratamiento contra el gusano barrenador del ganado, 268 paquetes de insumos agrícolas del programa Abasto Seguro de Maíz, siete congeladores, 20 pacas de paño del componente pesca y acuacultura, jaulas, fertilizantes y semillas.

Actualmente, Oaxaca registra 954 casos, de los cuales el 85 por ciento ya fueron atendidos, sin muertes de animales. Además, se han brindado atención a mil 278 personas productoras en 248 localidades.

La titular de la Oficina de la Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Oaxaca, Carolina Ojeda Martínez subrayó que esta estrategia responde a una prioridad nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a las y los ganaderos a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso.

El secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva resaltó que Oaxaca ocupa el quinto lugar nacional en inventario de ganado, con 1.9 millones de cabezas, por lo que la prevención y el control sanitario son tareas fundamentales.

La Primavera Oaxaqueña hace lo que nunca se hizo por el campo, la salud animal y el bienestar de las familias productoras, para construir un estado fuerte, productivo y libre del gusano barrenador en el ganado.

